    前工會秘書長踢爆 長榮航今年多次違法挨罰288萬

    2025/10/13 19:13 即時新聞／綜合報導
    長榮航空驚傳有空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，引發輿論熱議。（資料照）

    長榮航空驚傳有空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，引發輿論熱議。（資料照）

    長榮航空驚傳有空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，引發輿論熱議。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今天貼出相關數據，爆料在長榮航的管理文化中，「請假」往往意味著懲罰，員工被迫以健康換取生計與職涯，且長榮航是違反《勞基法》的常客，光是2025年就因多項違法紀錄被裁罰高達288萬。

    林佳瑋今天（13日）在臉書發文，「近日，長榮航空一名空服員因急病入院，最終不幸過世。同班執勤的組員在 Threads上發文，描述她生前執勤時身體不適，卻仍被要求上工的經過，引發各界譁然。從貼文內容可見，該名組員在明顯身體不適的情況下仍必須執勤，而當班座艙長的反應與處理方式，存在諸多可議之處。該名組員在明顯身體不適的情況下仍必須執勤，而當班座艙長的反應與處理方式，存在諸多可議之處。然而，更值得社會追問的問題是，為什麼一位空服員，即使身體不舒服，仍不敢請假？」

    她接著說：「在長榮航空的管理文化中，『請假』往往意味著懲罰。除了薪資損失之外，還可能面臨被調整考績、減少獎金、影響升遷，甚至被限制排班等各種『隱性懲處』。在這樣的環境下，員工被迫以健康換取生計與職涯。更諷刺的是，長榮航空是違反《勞動基準法》的長年常客。光是2025年，就因多項違法紀錄被裁罰高達288萬元，違規多集中在超時工時、對請育嬰假、家庭照顧假、生理假的員工施予不利待遇。」

    「2024年被罰86萬，理由是超時工作，員工育兒減少工時遭不利處分；2023年被罰36萬，理由是超時工作、輪班未給予11小時休息時間、特休以及公傷未給足原領工資的補償。從36萬、86萬到今年的288萬，就可以看出長榮航空寧可被勞動局罰款，也不願好好改善職場環境。」

    最後林佳瑋慨歎：「這名不幸空服員的死亡，正是映照出長榮航空管理問題的鏡子，更揭發了航空業長期以來的壓榨體制：過勞文化、責任導向式管理、以及懲罰維持紀律的諸多問題。」

