屏東、鹿兒島關係再深化 屏大與日高校簽署MOU

鹿兒島情報高校與屏東大學簽約交流MOU，屏東縣政府及鹿兒島縣廳見證與會。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣與日本鹿兒島縣去（2024）年簽署友好交流協定備忘錄，雙方情誼持續深化，多次互訪，鹿兒島縣更提供屏東縣學生赴日研習機會，促成鹿兒島情報高等學校一行今（13）日拜訪屏東，與國立屏東大學簽署MOU，為雙方教育交流再添新頁。

締結儀式在屏東縣政府傳播暨國際事務處同仁的見證下，由屏東大學副校長劉英偉與鹿兒島情報高等學校副校長久永道夫簽署交流合作備忘錄，象徵雙方在教育領域建立長期而穩固的合作管道，期盼未來在師生交流、文化互訪與學術合作等面向持續深化連結。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，鹿兒島縣廳去年辦理「海外學生日本語．日本文化研修」補助計畫，由屏東大學徵選10名學生赴日交流，今年擴大邀請屏東科技大學共同參與，讓更多屏東學子有機會走出國門，也象徵雙方在培育國際人才與促進青年友誼上的共同願景與長遠承諾。

在屏東縣政府盛情邀請下，11月將由鹿兒島情報高校校長新納武彥率領近70名師生來台，參與「日本航空墾丁國際馬拉松」活動，這將是鹿兒島學生們首次以校際團隊形式參與國際性賽事，展現雙方在教育與體育領域的實質互動與交流。

傳播暨國際事務處表示，「日本航空墾丁國際馬拉松」將於11月16日舉辦，由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空和LAVA Sports台灣鐵人三項公司聯手打造，為南台灣年度最具代表性的國際路跑之一，賽道沿著墾丁海岸線延伸，結合陽光、沙灘與熱帶風光，每年吸引國內外眾多跑者參與，讓墾丁成為國際交流的重要舞台。

鹿兒島情報高校參訪屏東大學民生校區圖書館。（圖由屏東縣政府提供）

