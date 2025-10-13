高雄推拯救記憶大作戰 衛生局限量好禮打造失智友善城市

高雄市衛生局推「拯救記憶大作戰」線上活動，完成滿分挑戰即可登記抽獎，有機會獲得限量1000份神秘好禮。（衛生局提供）

高雄市府統計截至今年9月底，全市65歲以上人口，已達55萬8681人，而失智人口依盛行率7.99％推估，約有4萬4638人長者可能罹失智症，為營造友善失智城市，衛生局即日起至10月底，推出「拯救記憶大作戰」線上活動，完成滿分挑戰即可登記抽獎，有機會獲得限量1000份神秘好禮。

高市府統計至去年12月，全市失智症人口推估數為4萬3490人，以鳳山分區失智症人口最多，其次為苓雅區，小港區失智症人口數居第3名，值得相關單位注意。

請繼續往下閱讀...

高市衛生局表示，高齡友善強調「世代同頻、共好社會」，年輕人的分享力與長輩的智慧力相互激盪，形成「無齡感、零代溝」的社會氛圍，失智友善倡導「看、問、留、撥」4步驟，讓互動更理解、更有支持，使高齡與失智友善結合，讓高市成為真正溫暖、共融的城市。

衛生局表示，參與者可透過線上小測驗增加失智相關議題的正確認識，透過手機或電腦即可輕鬆參與，完成滿分挑戰即可登記抽獎，有機會獲得限量1000份神秘好禮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法