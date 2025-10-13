為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三峽北大國小車禍後未落實實體人行道 工務局一週內提可行性評估

    2025/10/13 16:02 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員卓冠廷於議會質詢表示，事發至今已5個月，市府改善措施仍停留在微調階段，當初承諾的「實體人行道」仍未落實。（記者羅國嘉翻攝）

    今年5月19日下午放學時間三峽北大國小發生重大車輛衝撞事故，造成3死12傷，引發社會關注。新北市議員卓冠廷今（13）日於議會質詢表示，事發至今已5個月，市府改善措施仍停留在微調階段，當初承諾的「實體人行道」仍未落實；工務局長馮兆麟承諾將於一週內完成可行性評估並向議會報告。

    卓冠廷指出，事故後市府雖增設護欄、減速丘，並導入科技執法，但國成街事發地點仍僅有標線型人行道，缺乏實體防護，「5個月過去了，孩子每天還走在不安全的路上」。他強調，若車輛再次失控，行走在標線型人行道上的學童將毫無保護，這顯然不符合安全學區基本要求。

    馮兆麟回應，國成街下方有台水管線與排水溝，如設置實體人行道須重新調整管線配置，並承諾將於一週內完成可行性評估並向議會報告。

    此外，卓冠廷也追問教育局長張明文，原本承諾於3個月內完成全市341所學校周邊交通動線盤點，但至今近5個月仍未提出結果。張明文回應，盤點工作已完成，將於一週內提供完整報告送交議會。

    卓冠廷強調，北大國小事故應成為警惕，市府必須從根本檢討學區交通安全設計，而非消極微調現有設施。呼籲市府團隊勿再以「評估中」拖延，應立即行動，全面打造安全學區，讓孩子能安心上下學、家長放心。

