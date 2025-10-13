台南雙十連假再創百萬旅遊人次 浪人祭、火神祭接棒嗨玩

國華海安商圈雙十連假舉辦市集吸引逛街人潮。（圖由南市觀旅局提供）

台南連續3個連假都突破百萬人次觀光人潮，各地熱門景點與特色商圈成果豐碩，雙十連假限定活動更是海陸空主題齊發，吸引大批遊客朝聖。萬眾矚目的浪人祭、國際火舞藝術節《火神祭》接續登場嗨玩到10月底。

觀旅局長林國華表示，根據景點遊客人次統計，教師節、中秋節及國慶日連續3個連假，台南都吸引超過百萬人次到訪。安平漁人碼頭「卡比胖拉」進入展期尾聲持續吸睛；德陽艦園區「看艦國慶」，從薩克斯風演奏、歌唱，到鈴空炫技、火舞奇蹟，一次體驗多元的藝術魅力。安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街，雙十連假累計逾14萬人次走訪。

最熱門的市區國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社、市立圖書館新總館周邊，雙十連假累計逾70萬人次到訪。文化場館、親子園區與戶外風景區等也有逾12萬人次參觀遊憩；其中古蹟園區連假3天收入破200萬元、創新高。台南濱海地區午後夕陽搭配微涼秋風，成為遊客拍照打卡的最佳去處，也吸引逾20萬人次到訪。

市長黃偉哲說，國慶是全國同歡的重要時刻，台南用滿滿的活動熱情迎接每位遊客，從慶典遊行、文創市集、樂團演出，到寓教於樂的親子體驗，就是要讓遊客親身體驗最濃厚的國慶氛圍，秋季氣候宜人，邀大家再到台南一路嗨玩到10月底。

台南10月熱情持續發燙，更多精彩高潮活動接力登場，萬眾矚目的仲夏夜盛事「浪人祭」將於10月17至19日在安平觀夕平台登場，憑浪人祭票券至漁人碼頭搭運河遊船可享優惠；台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》10月24至26日，將點亮安平漁光島；國華海安商圈10月25、26日也將舉辦「夜行鬼市× DJ狂歡派對」，邀民眾一起揪團參加萬人扮裝遊行、逛市集。

山上水道花園博物館雙十連假限定演出，圍觀人潮爆棚。（圖由南市觀旅局提供）

安平漁人碼頭「卡比胖拉」進入展期尾聲持續吸睛。（圖由南市觀旅局提供）

台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》10月24至26日，將點亮安平漁光島。（圖由台南市政府提供）

