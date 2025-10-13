黑心豬腸炸出食安五環2大漏洞 衛福部將盤點食品用化學物質

屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且產品流入市面，引發民眾不安。示意圖。（資料照）

屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且產品流入市面，引發民眾不安，藍綠立委質詢時痛批，涉案業者並未依規定登記，且化學雲沒能管理工業級雙氧水等非關注化學物質，已成食安五環重大漏洞。衛福部長石崇良則回應，後續會盤點有哪些食品用化學物質有工業級品項。

國民黨立委廖偉翔質詢時提到，我國屠宰體系管理嚴格，豬腸等肉品只要出了屠宰場，就會進入食藥署的管轄範圍，百威食品公司對豬腸的處理情況為何？食藥署長姜至剛回應，據了解，涉案工廠在屠宰場旁的違章貨櫃屋處置豬腸，且該工廠沒有登錄食藥署非登不可平台，也沒有HACCP登記。

廖偉翔認為，若無法從源頭管理，就無法有效調查，政府為管控流入食品製程的化學物質流向，2016年起設置「化學雲」，但2024年底仍無法克服介接勞動部「化學品報備與許可平台」資料欄位的缺漏，食安辦等應積極處理，並在1個月內完成調整。

行政院食安辦主任許輔則回應，本週會與化學署合作，把工業雙氧水等非食添的加入第四類，儘速完成跨部會分工，強化食安五環。

民進黨立委劉建國則質疑，這次事件因工業用雙氧水並非關注化學物質，如今食藥署完全無法掌握該業者購買多少工業用雙氧水，並可能用於食品處理，且只要食品業者購買的不是關注化學物質，進了多少不合乎常理的原料，調配、添加都無法管理。

許輔回應，正規業者應用食品級雙氧水進行食品處理，初步瞭解百威公司有從事食品加工行為，卻沒有登錄為食品業者，是因認為自己應屬農方、即作為屠宰場管理，但其行為包括食品分切處理，未來會由農、衛雙方共同管理，業者購買化學物質時，應如實紀錄用途，並在地方衛生局稽核時提交相關資料。

劉建國進一步詢問，據食安辦的說法，是否代表地方衛生局管理存在缺失？許輔回應，百威公司沒有登錄，所以「可能在名單外」；劉建國痛批，對於這些化學物質的錯誤使用，「環境部不管、衛福部不知，創造台灣成千上萬無辜消費者」，要求食藥署本週提交調查報告給衛環委員會。

國民黨立委葉元之質詢時則要求，衛福部應盤點哪些化學添加物應被納入化學雲管理範圍，並向環境部提出建議，石崇良回應則表示，雙氧水並不在化學雲登錄項目中，食品級雙氧水可以用，工業用雙氧水也可能被摻入，後續會盤點有哪些食品用化學物質有工業級品項。

