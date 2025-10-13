為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南湖淨山 竟清出逾30公斤大型家用瓦斯鋼瓶

    2025/10/13 15:56 記者游太郎／花蓮報導
    太管處召集高山志工，國慶連假在南湖山區淨山，竟清出家用大型瓦斯鋼瓶。（太管處提供）

    國慶連假期間，太魯閣國家公園管理處召集志工辦理南湖山區淨山活動，除了清出200公所高山垃圾外，竟然清出了一支重逾30公斤的大型家用瓦斯鋼瓶，到底從何而來？太管處強調「山上從未用過，根本匪夷所思」。

    太管處國慶連假期間，召集了近20名高山志工，針對南湖山區進行淨山活動，並向沿途的山友宣導將垃圾帶下山，活動期間山友熱情響應，除了協助志工撿拾山屋周邊垃圾及清理環境外，體力較佳的山友，還幫忙將清理出來的垃圾帶下山，這次清理主要以南湖、雲稜山屋周邊環境為主，除將山屋周邊的垃圾清理乾淨外，共清理出約200公斤的垃圾。

    太管處指出，10月9日至13日期間，淨山現場除了撿拾到常見的保特瓶、酒瓶、空罐頭、拖鞋、小瓦斯罐等各式各樣垃圾外，還發現不少遭隨處棄置的廚餘，甚至還發現1個家用的大型瓦斯鋼瓶，參與淨山的山友們均直呼太誇張了!

    太管處副處長林忠杉說，雖然此次發現的家用瓦斯鋼瓶看起來年代久遠，但以他在太管處近30年的經驗，沒聽過何時有人扛著這麼大的瓦斯鋼瓶上山，以巡山員或山友們的認知，揹上小型家用瓦斯鋼瓶已非常吃力，根本沒有能力揹大型鋼瓶上山，經查這種鋼瓶灌滿瓦斯重逾30公斤，若非有特殊用途，實在沒有搬運上山的必要。

    太管處呼籲，登山時請準備合適安全的登山物品，家用瓦斯鋼瓶不僅清運十分困難，被棄置在山區時還有安全上的疑慮，萬一不慎引起森林火災，除需面臨罰則外，還將負擔生態損害賠償，呼籲山友提高警覺，避免因一時疏忽導致生態破壞，甚至危及自身安全。

    高山志工在南湖山區清出各種垃圾約200公斤。（太管處提供）

