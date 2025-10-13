為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1顆不到6元！網大推可跨店取「最強茶葉蛋」：便宜又好吃

    2025/10/13 21:20 即時新聞／綜合報導
    不少民眾喜歡買可以即時充飢、補充蛋白質的「茶葉蛋」，這款小吃還在不知不覺中，成為台灣便利商店的獨有文化。示意圖。（資料照）

    不少民眾喜歡買可以即時充飢、補充蛋白質的「茶葉蛋」，這款小吃還在不知不覺中，成為台灣便利商店的獨有文化。示意圖。（資料照）

    不少民眾喜歡買可以即時充飢、補充蛋白質的「茶葉蛋」，這款小吃還在不知不覺中，成為台灣便利商店的獨有文化。近來有民眾分享，隱藏在住家巷弄內的「美廉社」，目前推出「超值茶葉蛋組」活動，一顆茶葉蛋平均不到6元，被許多買過的網友們大讚「超商界最好吃」，話題引發熱烈討論。

    據悉，有網友在社群平台Threads發文分享，美廉社近期推出的促銷活動中，有一個是買50顆茶葉蛋只要299元，平均換算下來一顆不到6元，活動期會到明年1月中旬左右，且還提供消費者時隨地「跨店取」，算是非常貼心的活動。原PO還特別指出，美廉社販售的茶葉蛋，是他認為超商界最好吃的存在。

    消息一出，吸引許多熱愛吃茶葉蛋的網友關注，眾人紛紛表示，「便宜又順口」、「許願台南南區灣裡開一間」、「我每天早餐2顆已經吃掉四組了，而且我刻意找到一家裂紋少稍微接近水煮蛋的，這樣吃起來比較不鹹 」。不過也有人在「味道」方面抱有不同意見，認為口味過鹹、茶葉香味太重，吃起來不太過癮。

    另有人分享不同吃法，「最佛的還是美式+兩顆茶葉蛋39元，環保杯再減5元」、「我常常在美廉社『咖啡茶葉蛋』，大杯美式+2顆茶葉蛋，再扣自帶杯=34 」。此外，該文還意外釣出美聯社的社群小編留言回應，「很多客人都說我們的蛋好吃！！！而且買咖啡還送兩顆茶葉蛋！！小編都直接當早餐。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播