1顆不到6元！網大推可跨店取「最強茶葉蛋」：便宜又好吃

不少民眾喜歡買可以即時充飢、補充蛋白質的「茶葉蛋」，這款小吃還在不知不覺中，成為台灣便利商店的獨有文化。近來有民眾分享，隱藏在住家巷弄內的「美廉社」，目前推出「超值茶葉蛋組」活動，一顆茶葉蛋平均不到6元，被許多買過的網友們大讚「超商界最好吃」，話題引發熱烈討論。

據悉，有網友在社群平台Threads發文分享，美廉社近期推出的促銷活動中，有一個是買50顆茶葉蛋只要299元，平均換算下來一顆不到6元，活動期會到明年1月中旬左右，且還提供消費者時隨地「跨店取」，算是非常貼心的活動。原PO還特別指出，美廉社販售的茶葉蛋，是他認為超商界最好吃的存在。

消息一出，吸引許多熱愛吃茶葉蛋的網友關注，眾人紛紛表示，「便宜又順口」、「許願台南南區灣裡開一間」、「我每天早餐2顆已經吃掉四組了，而且我刻意找到一家裂紋少稍微接近水煮蛋的，這樣吃起來比較不鹹 」。不過也有人在「味道」方面抱有不同意見，認為口味過鹹、茶葉香味太重，吃起來不太過癮。

另有人分享不同吃法，「最佛的還是美式+兩顆茶葉蛋39元，環保杯再減5元」、「我常常在美廉社『咖啡茶葉蛋』，大杯美式+2顆茶葉蛋，再扣自帶杯=34 」。此外，該文還意外釣出美聯社的社群小編留言回應，「很多客人都說我們的蛋好吃！！！而且買咖啡還送兩顆茶葉蛋！！小編都直接當早餐。」

