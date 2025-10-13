為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    批淡水到機場快線「不快」 鄭宇恩籲比照日韓設重點站

    2025/10/13 15:42 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩指出，桃園機場快線初步規劃竟設有多達24站，「這不是快線，只是有到機場的公車」，呼籲市府比照日韓模式設置重點站。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩指出，桃園機場快線初步規劃竟設有多達24站，「這不是快線，只是有到機場的公車」，呼籲市府比照日韓模式設置重點站。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋預計明年5月間通車，新北市規劃年底前開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水－八里觀光公車」三條新路線，盼帶動淡水與八里觀光人流。不過，議員鄭宇恩今（13）日在議會質詢指出，桃園機場快線初步規劃竟設有多達24站，「這不是快線，只是有到機場的公車」，呼籲市府比照日韓模式設置重點站；新北交通局長鍾鳴時說，目前業者有提出申請，相關路線站點都還在溝通，會提醒業者注意。

    鄭宇恩指出，根據目前路線圖，從淡水出發到桃園機場第一、第二航廈共設近24站，從淡水捷運站到橋端就已近10站，如此密集停靠恐無法吸引國際旅客使用。她分享，日韓機場快線多停靠主要飯店或轉運樞紐，站點少、效率高，才符合「快線」精神。

    鄭宇恩表示，市府在淡江大橋周邊規劃的微型轉運站，應納入計程車、機場接送車及私家車接送區等多元運輸工具，發揮真正的轉運功能；同時應與捷運局BOT案中的轉運中心整合，避免功能重疊。

    鄭宇恩也說，淡水漁人碼頭木棧橋商店街目前約4成空間閒置，公益空間未充分利用，連公共廁所都老舊不堪，導致人潮無法留住，觀光效益有限。呼籲市府成立跨局處小組，針對漁人碼頭整體環境與商圈活化提出具體改善方案，迎接淡江大橋通車契機，打造國際級旅遊亮點。

    鍾鳴時回應，目前機場快線有業者提出申請，相關站點仍在溝通審查中，對於議員意見市府會持續與業者溝通、協調。至於機場快線何時審定，預計年底前完成審定。

    新北市議員鄭宇恩說，淡水漁人碼頭木棧橋商店街目前約四成空間閒置，公益空間未充分利用，連公共廁所都老舊不堪，導致人潮無法留住，觀光效益有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩說，淡水漁人碼頭木棧橋商店街目前約四成空間閒置，公益空間未充分利用，連公共廁所都老舊不堪，導致人潮無法留住，觀光效益有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩說，淡水漁人碼頭木棧橋商店街目前約四成空間閒置，公益空間未充分利用，連公共廁所都老舊不堪，導致人潮無法留住，觀光效益有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩說，淡水漁人碼頭木棧橋商店街目前約四成空間閒置，公益空間未充分利用，連公共廁所都老舊不堪，導致人潮無法留住，觀光效益有限。（記者羅國嘉攝）

    目前桃園機場快線。（記者羅國嘉攝）

    目前桃園機場快線。（記者羅國嘉攝）

    圖
    圖 圖
