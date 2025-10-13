竹縣119位百歲人瑞 較去年增加16位、最高齡108歲

重陽節將至，新竹縣副縣長陳見賢（右）今探視竹北市102歲的呂范瑞妹（中），祝福百歲長輩佳節愉快、健康久久。（記者廖雪茹攝）

重陽節將至，新竹縣副縣長陳見賢今起到28日，將逐一前往百歲長輩家中祝賀，致贈每位人瑞禮金1萬元、敬老狀及金鎖片等，首日探視竹北市102歲呂范瑞妹等7位；縣府社會處統計，全縣年滿100歲以上的長者共有119位，比去年增加了16位，最高齡為108歲。

社會處指出，119位百歲以上長者中，女性78人、男性41人，其中滿百歲有48人。百歲人瑞最多的鄉鎮是湖口鄉24位，其次是關西鎮18位、竹北市16位；最高齡是關西鎮108歲的陳張冉妹。縣府除致贈禮金，也轉發總統府滿百歲長者敬老金箔狀及衛福部發給滿百歲者2錢重、逾百歲者5分重金鎖片。

竹北市今年有7位百歲人瑞，其中林江是唯一的男性，老先生台語流暢，頭腦靈敏，記憶力好。剛滿百歲的吳李金蓮四代同堂，欣見這麼多人來看她，手舞足蹈的唱起日文歌。同為百歲的翁陳翠霞生活規律，喜歡投入園藝。百歲人瑞林謝鳳嬌客語流暢，常到住家附近散步。

101歲的人瑞黃林寶秀四代同堂，家人在照顧她的餐食下足功夫，飲食均衡，並貼心把食物剪碎，方便她下嚥。101歲的人瑞黃饒五妹長期茹素，也是四代同堂，其中有3位孫子當醫生。

102歲的呂范端妹常在家附近散步，三餐多由兒子蒸煮料理；耳聰目明的她，向探視的陳見賢細數過去受獎經歷，讓大家歡笑連連。

社會處表示，新竹縣10月「重陽敬老月」系列活動，內容涵蓋模範表揚、藝文體驗、跨世代交流及友善商家優惠等多元主題，期盼藉此弘揚尊老敬老精神，讓長輩們在佳節中感受到滿滿的祝福與關懷。

重陽節將至，新竹縣副縣長陳見賢（右4）今探視竹北市102歲的呂范瑞妹（中），祝福百歲長輩佳節愉快、健康久久。（記者廖雪茹攝）

