    首頁 > 生活

    花蓮子弟兵回鄉救災！ 內政部啟動替代役備役勤務召集

    2025/10/13 15:43 記者林哲遠／台北報導
    內政部今日表示，全台首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災區復原工作。（圖由內政部提供）

    內政部今日表示，全台首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災區復原工作。（圖由內政部提供）

    為因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，內政部今日表示，全台首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災區復原工作，花蓮縣政府今起辦理2梯次勤務召集，第1梯次自今年10月13日至17日，第2梯次自10月20日至24日，第1梯次投入近百名備役役男執行災後環境清理與社區復原行動。

    內政部說明，本次召集對象為設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。役男們秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，發揮服務熱忱，將實際參與災後復原任務，累積防救災應變經驗，展現「平時儲備、災時即用」的角色功能。

    內政部指出，首批接受勤務召集的備役役男，今日上午於瑞穗鄉公所完成報到並舉行開訓典禮，由花蓮縣政府民政處李處長主持，內政部由替代役訓練及管理中心吳茝蘋科長代表出席，對於備役役男放下手邊工作、返鄉投入家園復原，充分展現守護鄉土、承擔責任的決心，給予高度肯定。開訓典禮後隨即實施勤前教育，提醒備役役男應注意服勤安全，講求紀律，並接受帶隊幹部的指揮管理。

    內政部表示，勤務召集期間，備役役男之權益比照替代役服勤標準，任職單位應給予公假，並可請領往返交通費。另每日提供700元薪資津貼，5日共計3500元。花蓮縣政府將統籌安排伙食與住宿，並協助辦理保險，使役男能安心服勤，全力投入救災。

    內政部強調，此次災情使當地居民生活受到重大衝擊，本於「同島一命、患難與共」的精神，替代役備役役男返鄉協助災後復原，不僅象徵地方力量的凝聚，也展現替代役制度在防救災體系中的即戰力。相信在各方共同努力下，花蓮定能早日恢復家園，重現安定與希望。

    圖 圖
    圖 圖
