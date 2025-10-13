為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投松柏嶺茶文化館增設茶屋 體驗再升級

    2025/10/13 15:32 記者張協昇／南投報導
    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」， 成為茶香氤氳的休憩好去處。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」， 成為茶香氤氳的休憩好去處。（參山處提供）

    南投縣名間鄉是國內最大茶產地，參山國家風景區管理處（簡稱參山處）位於八卦山的松柏嶺遊客中心，設有全國唯一以「茶」為主題的茶文化主題館，為滿足遊客需求，並促進在地觀光商機，除特有的「茶薰六覺」茶SPA身心療癒體驗外，即起更新增「茶屋」提供茶席、茶輕食餐飲與在地茶葉等農特產品展售多元服務，將於16日開幕。

    參山處處長曹忠猷表示，松柏嶺遊客中心，遊客可以透過參山處官網線上預約，免費提供專人導覽解說，與其他風景區遊客中心最大不同的是，來到這裡可以進行茶文化體驗，包括炒茶及深受遊客喜愛的「茶薰六覺」體驗，透過茶葉薰敷、音樂療癒與茶香氛圍的沉浸式體驗，讓遊客的視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺六感沉浸其中，達到身心放鬆目的。

    曹忠猷說，為了讓遊客中心增加更多的服務功能，以茶串起人、土地與文化的橋樑，該處透過申請使用執照變更，規劃符合規範的販售場所委外經營，除茶文化體驗，更新增茶屋，提供一個個能讓遊客品茗、學習與感受茶文化的交流場域。

    曹忠猷指出，尤其遊客中心位於八卦山脈南端核心位置，鄰近受天宮與茶香大道，是旅客體驗中台灣茶文化的重要據點，加上南投縣政府興建中的松嶺之星觀景塔，預計明年6月營運，屆時將串連成一旅遊軸線，帶動在地經濟發展，為南投觀光注入新動能。

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，提供茶席體驗等服務。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，提供茶席體驗等服務。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，以茶香入饌，打造獨具風格的茶輕食與飲品。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，以茶香入饌，打造獨具風格的茶輕食與飲品。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館，提供「茶薰六覺」茶SPA身心療癒體驗。（資料照）

    南投松柏嶺茶文化主題館，提供「茶薰六覺」茶SPA身心療癒體驗。（資料照）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，提供民眾品茗好去處。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶文化主題館新增「茶屋」，提供民眾品茗好去處。（參山處提供）

