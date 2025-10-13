西螺大橋藝陣文化祭10/25、10/26見 相招來呷滷肉飯、貢丸湯看表演

西螺大橋藝陣文化祭10月25、26日在西螺大橋上登場。（記者黃淑莉攝）

2025西螺大橋藝陣文化祭將在10月25、26日熱鬧登場，雲縣府表示，今年邀請藝文團體在西螺大橋上書法揮毫、雲彰2縣宮廟會香祈福、精彩的藝陣展演及300秒的高空煙火，另每天有1000份免費滷肉飯及貢丸湯免費品嘗，歡迎大家來感受雲林的文化魅力及活力。

西螺大橋不僅是南北交通重要橋梁，更是雲林人共同的歷史記憶與文化象徵，為讓大家感受雲林傳統文化及藝陣之美，同時也看見在地創新的活力與突破，雲林縣長張麗善表示，今年大橋藝陣文化祭邀請雲林、彰化兩地宮廟在西螺大橋上中央第16拱上會香，祈求台灣風調雨順、國泰民安、所有民眾平安順利，還有藝文團體的在橋上書法揮毫，展現雲林的文化藝術底蘊，並帶動雲林觀光產業發展。

請繼續往下閱讀...

文化觀光處長陳璧君指出，今年的藝陣文化祭不只要喚起大家對西螺大橋這座遠東第一大橋的記憶，更重要是展現地方藝術文化特色，25日下午有書法揮毫，晚上有精彩藝陣表演，包括禾一舞團、齊天戰鼓、搖滾宮主賴銘偉、雲火INFERNO火舞團及台語嘻哈音樂團體草屯囝仔輪番登場。

26日在西螺大橋下草坪有一連串親子互動秀及活力健康操表演，晚上重頭戲由雲林縣無形文化資產北港老塗獅接駕演出，雲林、彰化2地宮廟在橋上會香祈福，壓軸為300秒高空煙火。

另外，2天活動西螺農會、雲林縣肉品市場提供免費滷肉飯、貢丸湯，限量1000份，現場還有在地美食文創市集，消費滿額完成集章可兌換今年限量500張西螺大橋造型的立體悠遊卡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法