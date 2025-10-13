苗縣府補助學子赴美加體驗在地課程 鍾東錦：擬編更多經費拓展國際視野

苗栗縣政府補助學費助大同高中及建臺高中學子赴美加體驗在地課程 ，舉行成果發表會。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府推動高中雙聯學制，每學年補助8萬元的學費，讓學子不用出國即享用國外教育資源，今（13）日辦理高中雙聯學制至美加暑期實體課程成果發表，縣長鍾東錦肯定學子的表現，強調縣府也會想辦法編列預算讓更多學生能夠享有國外教育資源，甚至能實地到國外學習、參訪交流，拓展國際視野。

苗縣府教育處長葉芯慧表示，縣府自111年學年度開辦高中雙聯學制，學子平時利用課後時間進行線上課程，暑假實則到美國、加拿大與當地學生進行為期一個月的實體課程，今年共有13名學生至美國及加拿大上課，大同高中學子到加拿大安大略省、建臺高中則前往美國緬因州，依照各國正式學制安排，每週一到五早上9點到下午3點皆為學科課程，週末則安排獨木舟課程、戶外探險、城市導覽等。

請繼續往下閱讀...

苗縣府今日舉辦高中雙聯學制至美加暑期實體課程成果分享，大同高中游品恩、三義高中牛淳箴、建台高中林加恩、邱鉦允、陳彥緯、張博鈞等人分享在國外學習的心得及所見所聞，並特別致贈卡片給縣長鍾東錦，感謝縣府的支持讓他們拓展視野，清楚奠定學習目標有了更大的學習動力。

鍾東錦鼓勵大同、建臺高中將雙聯制做更好的發揮，且縣府配合中央政策，研擬許多與日本、美國、加拿大地區的學校、城市交流計畫，因此希望教育部能多給予經費補助讓更多學生能夠進行雙聯制學習，讓學生的學習更能接軌世界脈動。

私立建臺高中學生，分享赴國外學習成果。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法