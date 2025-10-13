為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆城市半程馬拉松10/19起跑 周邊路段交管

    2025/10/13 15:22 記者賴筱桐／新北報導
    基隆城市半程馬拉松將於10月19日起跑，周邊重要路段實施交通管制。（圖由基隆市教育處提供）

    基隆城市半程馬拉松將於10月19日起跑，周邊重要路段實施交通管制。（圖由基隆市教育處提供）

    2025基隆城市半程馬拉松將於10月19日起跑，設有半程馬拉松組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里等組別，活動人數達近4000人；當天沿線重要路口實施交通管制措施，提醒用路人提前改道行駛。

    教育處表示，19日上午4時30分至7時30分將封閉市區中正路往車站方向全線、忠一路往車站方向封閉2車道；港西街上午4時30分至10時30分全段封閉；中山二路往外木山方向上午5時至10時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區方向上午5時30分至8時30分車道縮減，保留1車道通行、中山隧道封閉。

    中華路、文化路、文明路往外木山方向上午5時30分至9時30分車道縮減，保留1車道通行；湖海路上午5時30分至9時30分市區到外木山漁港區間採單線雙向管制，過外木山漁港到喵喵咖啡進行全段禁行管制。

    教育處指出，交通管制期間上午4時30分至10時30分，計程車及轉運站臨停上下客區將調整至忠一路火車站南站旁路段的外側車道，轉運站市公車1字頭、2字頭、5字頭取消停靠，包含忠一路孝一路路口站、民治里活動中心站，皆改至仁二路二信循環站搭乘，城隍廟站牌遷移至孝二路87號；上午5時至10時中山二路往外木山方向市公車301、312及客運1813D等路線，站牌將調整停靠位置。

    停車管制方面，10月18日上午9時30分至19日上午9時30分，中華路、文化路往外木山方向禁止路邊停車，跑道全線道路的禁停紅線路段加強拖吊；活動當天道路管制路段，路邊車輛及停車場皆禁止移車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播