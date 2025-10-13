為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復600萬噸淤沙 中央：全盤優化轉為有價資源

    2025/10/13 15:32 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災泥流淹沒光復、鳳林約800公頃農田，農業部評估，清除600萬噸土砂至少耗時3年，大量的沙土要如何去化也成問題，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成指出，這些河砂，未來會做全盤的優化、去化，將垃圾與砂土分開，再將砂土做有價值的運用。

    馬太鞍堰塞湖潰流，夾帶大量泥砂土石沖下，光復鄉街道、屋宅滿是淤泥，原本綠油油的農田也被厚達約三米的河砂掩埋成為一片黑白荒漠，估計約有600萬噸淤砂。災區總協調官季連成今天在記者會中答覆媒體提問說，淤砂臨時堆置，目前堆置量大約13萬公噸，原來堆置6個場，包括糖廠旁、加油站旁邊的2堆置場已經全部清空，移往北富村、東富村，但路途遠較耗費，之後會集中在遠離市區人口密集處。

    由於部份的淤砂土質良好，環境部評估將其分類後再利用的可能性，例如作為輕質骨材、預拌土壤材料、高強度土壤、肥料或建築填料等。季連成說，第二部分是農田上面覆蓋的淤土，有600萬公噸，此土砂幾乎都是河裡面的、比較細緻的，是非常有經濟價值的，此部分的淤土，等待後續的重建階段、農田復育的時候，將會通盤來考量如何運用。

    至於馬太鞍溪河床上疏濬的河砂將如何處置，經濟部水利署說明，目前暫置馬太鞍溪北側，預計今年底會疏濬100萬方，後續會是以標售方式來處理；為擴大疏濬量，在馬太鞍溪上游劃定一範圍，讓第一類、第二類的砂石業者可以去採取，原則上底價是，「一方10元」，希望能加速疏濬的能量，讓民間業者共同來參與，達到更大的疏濬量能，增加通洪能力。

    中央前進協調所副總協調官李孟諺解釋，若要能再利用、作為建築之用的砂，是較粗顆粒的，若有民眾私有土地範圍內的土砂，自認有價想自行處理，就必須自行鏟挖，還要找到販售對象，一般民眾較不會這樣處置。

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成光復許多農田被淤砂掩埋，最厚處達到三米。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播