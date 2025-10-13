北模作文題「我的媽媽是代理孕母」 北市議員要求蔣萬安究責

台北市議員曾獻瑩質疑北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」 是特定立場團體、老師偷渡洗腦學生。蔣萬安表示會把關。（記者方賓照攝）

9月初開學，北北區高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發爭議，台北市議員曾獻瑩今（13）天在議會質詢，要求蔣萬安不能允許有特定團體偷渡爭議性題目，洗腦學生，同時調查參與命題及審題單位及人員，依規定進行懲處，並要求廠商負起責任；蔣萬安表示會把關，教育局長湯志民也說「可以」。

北模的作文題目假設台灣代理孕母合法，且學生的媽媽決定成為代理孕母，要求以第一人稱視角，撰寫一篇文章，從媽媽決定後，到懷孕生產過程中，考生的思考與情感轉折，可以選擇任何立場，誠實寫出內心的掙扎與不安，或是理解與感動。考試結束後，不少高中生中在社群媒體討論，引起關注，有人覺得題目不妥，甚至質疑藉此偷渡支持代理孕母的價值。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩今天質詢指出，北市有30所公立高中、逾13000名學生參與北模，作文題目範本引述青少年的心聲，但台灣沒有開放代理孕母，哪來心聲？還問蔣萬安對這個題目「寫得出來嗎？」蔣萬安表示，他離會考、學測年代有點遠，「可能要思考一下」。

曾獻瑩表示，題目引起很多人憤怒，他認為這就是一個社運團體或特定立場的老師偷渡題目，洗腦學生。要求蔣萬安表態，不能允許特定團體偷渡爭議性題目進入學校考題，蔣萬安表示會把關。

曾獻瑩接著表示，題目雖是由新北市負責，但其中台北市的老師佔一半，「不能說都是新北」，台北就沒有審題、把關責任；至今沒有任何人為此事負責，要求市府調查參與命題的單位跟人員及廠商負起責任；湯志民回應「可以」。

台北市議員曾獻瑩質疑北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」 是特定立場團體、老師偷渡洗腦學生。（曾獻瑩辦公室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法