    首頁 > 生活

    台中公托倍倍增挨批話術治理 議員：候補倍倍增逾4300人苦等

    2025/10/13 15:02 記者蘇孟娟／台中報導
    台中多名議員質疑公托倍倍的真相是候補倍倍增。（記者蘇孟娟攝）

    台中多名議員質疑公托倍倍的真相是候補倍倍增。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府號稱市長盧秀燕上任後「公托倍倍增」，公托數已由上任前5家增到48家，但台中市議員陳淑華等人質疑，統計到9月，台中市公托收托數1340人，但候補人數竟達4311人，候補比例高達3.22倍，「候補人數才是倍倍增」，盧市府只會話術治理；社會局長廖靜芝指出，台中不僅公托另有私托及居家托育可供選擇。

    陳淑華說，2年前就曾質詢公托候補比達2倍居高不下，但到今年9月底候補問題更嚴重，公托候補比已暴增到3.22倍，公托不足情況更嚴重，被審計部審計報告糾正，公托倍倍增根本只是話術治理，公托候補倍倍增才是真實情況。

    陳淑華指出，原市區北區候補率3.9倍，北屯3.36倍，南區4.25倍，南屯4.72倍；原縣區問題更嚴重，外埔、豐原及沙鹿及大雅區，公托候補率均破5倍，因有很多的家長放棄不排候補，否則實際候補數更高。

    市議員陳俞融也指出，北區目前僅2處公托，區內未滿2歲嬰幼兒人口數計1362人，但候補高達3.9倍，每釋出一個公托名額，就有超過4個孩子苦苦等候，公托大排長龍，候補比率高到嚇人外，私托因為找不到足夠的托育人員，空有床位卻收不滿孩子，而受歡迎的私托也是一位難求，社會局對於整體的托育量能欠缺有效的調控與輔導機制。

    市議員謝家宜也說，北屯區4所公托僅能收托139名幼兒，登記候補人數多達464人，許多候補幼兒等待時間都已超過一年，還是等不到公托；市議員張芬郁與陳雅惠均指出，台中市公托名額長期不足，家長為了名額搶破頭，甚至跨區托育，應積極盤點現有空間、擴充公托資源。

    廖靜芝指出，已積極繼續擴建公托，但台中除公托外，另有私托及居家托育可供選擇，社會局也會加強稽核，確保家長都能安心使用托育服務。

    台中市加強公托建置，目前已設48處公托。（圖：市府提供）

    台中市加強公托建置，目前已設48處公托。（圖：市府提供）

    
    
