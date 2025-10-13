為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水災後小心類鼻疽 獸醫所：牧場加強清潔與動物健康監測

    2025/10/13 14:49 記者楊媛婷／台北報導
    山羊為類鼻疽具有感受性之主要動物。（獸醫所提供）

    山羊為類鼻疽具有感受性之主要動物。（獸醫所提供）

    馬太鞍堰塞湖潰流後，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，農業部獸醫所提醒，類鼻疽桿菌會存在於土壤與積水，災後牧場業者一定要加強環境清潔與動物健康監測，避免動物長時間接觸污染泥水，若動物不幸染疫，則以汰除處理。

    類鼻疽為人畜共通傳染病，今年截至8月底，國內感染類鼻疽的病例累計60例，其中有10例死亡，獸醫所指出，目前沒有疫苗可預防類鼻疽，另病原可在環境中長期存活並且不易辨識，類鼻疽桿菌適於高溫、潮濕且酸鹼值偏中性環境，可在土壤中存活達30個月，在水中更可存活長達16年，常於水災或施工後隨環境擴散，人與動物感染多由皮膚接觸含該菌之泥水、吸入含菌塵埃或飲用受污染水源所致，潛伏期可短至2天，長則數年。

    獸醫所表示，台灣2006年曾通報山羊群體感染事件，鼻疽桿菌會存在於土壤及積水中，牧場經營者災後首要任務應加強環境清潔與動物健康監測，如立即清除積水與泥沙，避免動物長時間接觸受污染泥水，並確保提供乾淨飲水，動物若出現發熱、呼吸困難或膿瘍等疑似症狀，應立即隔離並通報獸醫相關單位；飼養人員則須全程穿戴手套、長靴與口罩等防護裝備，以降低皮膚接觸與吸入風險。

    類鼻疽為人畜共通傳染病。（獸醫所提供）

    類鼻疽為人畜共通傳染病。（獸醫所提供）

    熱門推播