一票人不知道！ 桃園公車站牌隱藏「1實用功能」 秒查餘額幫加值

公車站牌示意圖（資料照）

許多出行仰賴大眾運輸工具的通勤族，如果未將卡片事前綁定、可隨時用手機查詢，最怕臨時出現餘額不足等窘況。近日住在桃園的民眾分享，自己偶然發現路邊的公車站牌隱藏一個小功能，可以讓人隨時查詢悠遊卡或一卡通的餘額，消息一出，立即掀起熱烈討論，不少通勤族驚呼完全不知道有這種功能！

據了解，這起事件是本月初開始在社群平台Threads瘋傳，引發轟動的原始貼文，目前已累積22萬人次。根據原PO指出，他在桃園市八德區興豐路一帶搭公車，等待期間發現一旁的公車站牌，有從未見過的新設計，於是他將悠遊卡靠近機台的感應區，發現電子螢幕瞬間顯示卡片餘額，過於實用的功能讓他稀奇，也好奇能否當場加值。

請繼續往下閱讀...

貼文發布後，吸引大批好奇的網友朝聖，眾人直呼第一次知道這個冷知識，「每天經過卻從沒發現」、「原來那個小框框不是裝飾」、「只有悠遊信用聯名卡才有自動加值」、「現在才知道！方便但有點赤裸的功能」、「字放這麼大，讓大家看到我的餘額太害羞了」、「我是I人，無法接受字放這麼大，讓大家都看到我的餘額」。

另外，有網友表示早在10年前，就有出現可以查詢餘額、不提供儲值的公車站牌；也有人表示，原PO遇到的站牌並非隨處可見，目前只在桃園市才有設置可查詢餘額與加值的「獨立式LCD智慧型公車站牌」，當卡片餘額低於100元時，一刷系統就能加值500元，不過若想要開啟加值功能，得使用悠遊信用聯名卡，且卡片還要事前設定帳戶連結。

相關新聞請見：

大溪智慧型公車站牌被破壞 長者不便

（桃園）YouBike不來電 完工1年無法用

破壞王出沒？桃園市智慧公車站牌 4面螢幕接連被敲碎

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法