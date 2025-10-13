為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被稱「台版迪士尼」引發外界聯想 嘉義歐樂沃城堡回應了

    2025/10/13 14:31 記者王善嬿／嘉義報導
    歐樂沃築夢城堡全景。（歐樂沃築夢城堡提供）

    歐樂沃築夢城堡全景。（歐樂沃築夢城堡提供）

    嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區內巧克力觀光工廠「歐樂沃築夢城堡」，因有「台版迪士尼」美稱，近來受外界關注聯想，是否與美國迪士尼樂園有關。歐樂沃築夢城堡今發新聞稿強調，城堡為創辦人毛榮海原創設計與所有，整體建築與雕塑細節，皆由歐樂沃團隊親手規劃與繪製完成。

    歐樂沃築夢城堡表示，毛榮海兒時就以蓋城堡為夢想，10多年前，他在紙上畫下心中夢想的城堡，多年後並用雙手與團隊將草圖化為實景，比例、結構、線條、光影，無不親自雕琢。

    歐樂沃築夢城堡表示，從塔頂的金箔光澤，到石牆的溫潤紋理，城堡每個角落都藏著匠人精神，也藏著台灣人對「做到最好」的執著；園區不僅是甜點誕生的起點，更是一場沉浸幸福的體驗旅程，規劃4大主題區「瑪雅物語」、「築夢城堡」、「普羅旺斯小鎮」與「O café童話小屋」，邀集雲嘉在地特色品牌共創進駐、融入豐富在地農產元素，園區內包含自有員工、承租品牌及合作廠商，超過9成來自嘉義與雲林。

    歐樂沃築夢城堡表示，文化沒有邊界，夢想也不該被比較，以開放、共榮的心，誠摯歡迎全球創意品牌與設計者來訪交流，一起探索如何用創意與溫度，讓世界看見屬於台灣的原創力量。

    10月25日園區將舉辦「逐夢萬聖變裝趴」，打造「變裝伸展大道」邀遊客入園走秀，當天變裝打扮達80%者，可享門票優惠，還有機會贏得門票大獎。

    歐樂沃城堡手繪圖（歐樂沃築夢城堡提供）

    歐樂沃城堡手繪圖（歐樂沃築夢城堡提供）

    歐樂沃築夢城堡創辦人毛榮海。（歐樂沃築夢城堡提供）

    歐樂沃築夢城堡創辦人毛榮海。（歐樂沃築夢城堡提供）

