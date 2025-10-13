竹市邀全台航海王迷 10/24勇闖青草湖

一起航向偉大航道！竹市府邀全台航海王迷10/24勇闖青草湖！（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府推動地方特色景點，一日暢遊山、湖、海打造獨門玩法，將舉辦「2025前進未來島 勇闖青草湖」活動，攜手全球超人氣動漫IP《航海王》，準備在青草湖與民眾熱血啟航！活動將於10月24日至11月7日登場，活動期間特別安排連續2週末的華麗煙火秀，將於10月25、26日及11月1、2日20點20分於湖畔盛大綻放，邀請全台航海迷一同登船啟航，前進未來島、勇闖青草湖！

今年「2025前進未來島 勇闖青草湖」活動以《航海王》的冒險精神為主題，象徵城市勇於追夢、啟航未來的能量，不僅結合動漫文化與觀光行銷，更串聯新竹市自10月起至明年2月的一系列城市節慶，包括竹風好市集、新竹購物節、香山溼地藝術季、萬聖節、聖誕節、跨年晚會、新竹過好年燈會及新春市集等，讓城市從秋季一路熱鬧至春節。

市府表示，青草湖作為新竹市積極推動的自然觀光亮點，正逐步從單純的休憩景點，升級為結合文化創意與觀光經濟的全新舞台。此次活動以《航海王》中的「千陽號」為設計主軸，融合青草湖獨特湖畔地景與最新篇章〈未來島篇〉的科技未來風格，打造出1座兼具視覺震撼與故事沉浸感的冒險之島。這不只是1場動漫主題活動，更象徵青草湖正航向文化創意與觀光升級的新篇章，展現新竹城市魅力的無限可能。邀請全台民眾，今年秋天一起啟航前進未來島，穿上最熱血的服裝，勇闖青草湖，開啟新竹市最熱血的未來新篇章！

城銷處表示，今年青草湖與《航海王》聯名合作，除了草帽一行人──魯夫、索隆、娜美、喬巴等超人氣角色將全員登場，重現動畫中熱血不滅的冒險精神！此外，本次特別融入「未來島篇」元素，焦點角色紅髮傑克也將首次現身青草湖，化身最受矚目的拍照打卡點，與民眾近距離互動，讓整座湖畔搖身一變成為充滿能量與夢想的航海舞台。

此外，為呼應「未來島篇」的主題與創新精神，活動特別於10月25日舉辦「偉大航道變裝祭」，邀請全台航海迷化身最愛角色，一同勇闖未來！現場除了變裝競賽外，創意合照區也融入未來科技與航海元素，打造如同置身「未來島」的沉浸式體驗。在湖光閃爍之間，每位參加者都將成為冒險的一份子，親手創造屬於自己的航海傳說。

城銷處說明，活動期間特別安排連續2週末的華麗煙火秀，將於10月25、26日及11月1、2日20點20分於湖畔盛大綻放，璀璨煙火點亮夜空，帶來視覺盛宴。同時，民眾也可至新竹市立動物園、州廳等共10個景點，透過手機掃描角色立牌集章，換取限量徽章，體驗趣味串聯活動。每逢週末更有精彩表演，以及匯集美食與創意的主題市集，從動漫舞台秀、闖關互動到創意商品攤位，應有盡有；平日則開放民眾自由參觀體驗，並欣賞夜間燈光秀，無論何時造訪，都能感受《航海王》與青草湖結合的熱血冒險魅力。

