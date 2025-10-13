北市公館圓環改正交路口第15天 交控中心揭車流狀況

今早8點34分公館圓環交通狀況。（圖擷取自Google Maps）

台北市公館圓環上月29日起改成正交路型，市長蔣萬安說需觀察至少2週，如含假日在內，2週時間已到、今天是第15天也是國慶連假過後首日，交通局交通管制工程處交通控制中心表示，尖峰車流約8點半左右紓解，整體平穩無異常，另羅斯福路（公館）左轉停等車隊，約1～2週期內可通過。

市議員楊植斗發文表示，公館圓環拆除後2週，為用路人習慣新路型的陣痛期，市府承諾2週後會讓車流恢復至拆除前的水準，今早8時許助理開車從景美出發測試2趟，第1趟、8點28分在羅斯福路5段有點小塞，等了1個紅燈，大約4分45秒通過圓環，第2趟、8點53分從師大分部公車站牌處計時，於圓環前等了1個紅綠燈再右轉基隆路，花了3分32秒，車流算是正常表現。

民眾也在他的臉書留言，建議可於7點半至8點半測試，及需多加留意羅斯福路北往南（公館往景美方向）騎車欲左轉基隆路，由於僅有一左轉車道，汽機車可能會爭道比較危險。

交控中心說，連假後上班第1天，羅斯福路往北車流較多，整體車流平穩、無異常情形，羅斯福路往南轉東（基隆路）停等車隊已比前2週減少，約1～2週期內可通過路口，持續監控及疏導因應。

