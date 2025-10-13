竹南公義里農地大坑洞 水利處規劃解決附近水路斷裂部分

苗栗竹南公義里農地大坑洞，終於找到解法。圖為中斷的水路。（葉忠倫提供）

苗栗縣竹南鎮公義里一處農地於2023年5月間被民眾發現一處直徑約5公尺的圓形大坑洞，引起不少民眾關注、更被形容為「天坑」。經苗栗縣議員葉忠倫邀集立委陳超明國會辦公室、農業部農田水利署、水土保持署、苗縣府等單位會勘後，發現農地附近溝渠持續掏空地基，為避免狀況更嚴重，苗縣府水利處將規劃解決附近水路斷裂部分，以便解決問題、恢復排水。

水利處處長楊明鐃指出，目前已請廠商設計書圖，之後將由水利處發包工程。

請繼續往下閱讀...

葉忠倫表示，當時竹南鎮公所緊急處理回填並挖設小渠道導水，不過因氣候變遷近年常有強降雨，令人擔憂可能影響水路灌溉以及後續是否造成其他地基掏空問題。

經會勘後，葉忠倫推斷該處原為野溪的通行水路但排水系統中段斷裂約20公尺長，導致排水中斷、無法銜接，一旦雨勢較大容易水流在排水系統斷裂處回流甚至進一步掏空地基，導致狀況更嚴重，若不解決除了失去原有灌溉功能更有安全隱憂。

該處農地圓形大坑洞被民眾發現時，被形容為天坑，更說「特斯拉不知道能塞幾輛」，其他民眾見到相關畫面後甚至有人提到「往地心的入口已經打開……」。

