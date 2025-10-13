為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮啟動備役替代役支援災區重建 首梯報到

    2025/10/13 14:11 記者洪臣宏／花蓮報導
    花蓮縣籍首梯替代役男報到。（記者王錦義攝）

    花蓮縣籍首梯替代役男報到。（記者王錦義攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流釀重大災情，災區重建及復原路迢迢，花蓮縣政府經內政部核准，啟動備役替代役勤務召集機制，預計分2梯次，召集共240人投入災區重建，第1梯次今（13）日報到，扣除出國、本身是災民等替代役男，96名花蓮縣替代役男展開重建家園。

    花蓮縣政府表示，此次召集對象為花蓮縣內19歲至36歲除役前各役別替代役備役役男，分2梯次實施，每梯次服勤5日。第1梯次自今日至17日，第2梯次自20日至24日，役男們將分批前往光復鄉災區，協助地方政府推動重建工作。

    因應馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部第一時間跨區動員現役替代役，並啟動備役替代役勤務召集。役政司表示，若備役役男未報到，針對不就職役或擅離職役處置，可依現行「替代役實施條例」第52條規定，處20萬元以下罰金，或處2年以下有期徒刑。

    花蓮縣政府指出，此次緊急召集是縣府因應重大災情所採取的行動，盼能透過人力支援，協助災區早日重建。除召集役男外，縣府也同步整合民政、消防、工務、社會等單位力量，並與中央及地方公所密切合作，針對受災地區進行道路搶修、環境整頓及生活扶助措施。

    替代役男報到，展開為期5天災後復原工作。（記者王錦義攝）

    替代役男報到，展開為期5天災後復原工作。（記者王錦義攝）

    替代役男重建家園行列。（圖由內政部替代役訓練及管理中心提供）

    替代役男重建家園行列。（圖由內政部替代役訓練及管理中心提供）

    替代役男協助清淤。（圖由內政部替代役訓練及管理中心提供）

    替代役男協助清淤。（圖由內政部替代役訓練及管理中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播