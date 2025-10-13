5旬男獨居廢墟4年 梧棲大庄里民奔波協助送他到機構安置

梧棲區大庄里長楊維智與大庄志工協會志工及沙鹿家庭福利中心等奔走協助，成功將林男安置到機構。（楊維智提供）

台中市一名50多歲的林姓男子，4年來獨居在台中市梧棲區一處沒水沒電的廢墟，幸梧棲區大庄里長楊維智與大庄志工協會志工等關心，每週為他送餐，最近志工發現林男行動不便，大小便大禁，生活無法自理，更熱心奔走，最後在沙鹿家庭福利中心協助下，將他送到彰化縣一處機構安置，楊維智說，當送林男上車時，看到林男開心的笑容，真心覺得大家的付出都值得，並感謝每位默默關心弱勢長者的大庄志工協會朋友。

楊維智說，林男住在大庄里一處廢墟，沒水沒電可用，日常利用到廟宇或醫院洗手間洗澡、喝水，楊維智與大庄里民與善心者每週5天為他送便當，林男最近行動不便，眾人為他送便當時，發現林男已無法行動自如，大小便失禁，急需安置照顧。

楊維智表示，林男身分證資料登記的住址在台中市海線地區，眾人希望幫他找到當地里長和里民協助他返家，但林男原本登記的地址資料已更改，查無此人，研判林男可能早年離家，已和家人失去聯繫。

幸在沙鹿家庭福利中心的志工協助下，大家共同為林男奔走聯繫資源，在大家的努力下，終於順利幫林男找到合適的安置機構，日前送他搭車到彰化的一家機構安置。

楊維智說，臨走前，看著林男露出開心笑容、對大家揮手道別的那一刻，他心想，所有的奔波都值得，因為那笑容像是在說「謝謝你們，我終於可以安心了」。

