台中新光三越缺工 鐵板燒學徒開4萬2千元「招嘸人」

新光三越中港店歷經氣爆226天停業，9月27日復業至今2週，美食街天天塞爆，初魚集團、花月嵐、豆府餐飲集團及瓦城泰統集團等商家，急徵學徒、服務員，有業者開出學徒4萬2千元月薪，感嘆「招嘸人」（找不到員工）。

台中市勞工局將在明（14）日下午2時至4時，在市府就業服務台舉辦「富市台中 就業成功」百貨餐飲業聯合徵才，邀請初魚集團等6家廠商，提供100個以上職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

新光三越中港店復業以來，歷經中秋、國慶連假，周遭惠中路連今天上班日都塞爆車潮，館內星巴克咖啡及美食街天天塞爆，有特殊專櫃大排長龍，大檔期週年慶即將來臨，美食街業者直呼大缺工、要找人。

勞工局長林淑媛表示，新光三越復業及週年慶檔期來臨，設櫃廠商陸續有缺工需求，此次釋出外場服務人員及內場廚務人員等100個以上職缺，主要鎖定內、外場服務人員及廚務人員。

在薪資方面，業者考量收入增加，開出比業界略高水平，其中，以日式無菜單料理起家的「初魚集團」，提供薪資上看4萬2千元的鐵板燒學徒職缺，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城泰統集團」，提供起薪3萬8千元的內場廚務職缺。

至於韓式料理品牌的「豆府餐飲集團」，提供薪資上看3萬6100元的服務專員及廚務專員職缺，日本人氣排隊拉麵店「花月嵐」，則提供起薪3萬5千元的內外場人員職缺。

