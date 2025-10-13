為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    善心湧入光復 花蓮議會無黨聯盟逐戶代發慰問金

    2025/10/13 14:03 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣議會無黨聯盟今天在議長張峻帶領下，逐戶發放來自各界捐助的善款與物資。（記者王錦義攝）

    花蓮923光復洪災導致3千多戶受災，全國除了50萬人次的鏟子超人湧入協助災民鏟泥，各界也湧入各種物資、電器及善款，花蓮縣議會無黨聯盟今天在議長張峻帶領下，逐戶發放來自各界捐助的善款與物資，張峻說，每受災戶6千元現金，還有電鍋、電風扇、米和食物，罹難者家庭則是5萬元的慰問金。

    位於光復市區的議長服務處在這次洪災中也受災，張峻同為受災戶說，他知道家裡淹水的感覺，也知道現在最缺的是什麼，今天透過各界好友、慈善團體，包含威震愛心發展協會、台北市長安獅子會、啟德機械董事長胡漢龑、竹南扶輪社等各界善心，共募集了1300多萬元，讓每戶至少能有些補貼，希望大家可以快點回到正常生活。

    張峻說，這次的慰問金，全數來自全國各地好友的愛心捐助，即日起會排定行程，親自逐戶發放，將這份關懷與支持送到每一位受災鄉親的手中。感謝大家的溫情與信任，這股力量，將化作災區重建的希望與勇氣。張峻親自帶隊，與多位議員一起走進災區，一戶一戶發送慰問金與必需品。

    災民鍾先生說，從災難發生到現在，一直都有人來關心，也一直有人問我們還缺什麼。這樣一台一台的車子來，真的感受到不是被遺忘。災民高小姐說，真的感受到滿滿的溫暖，水災中什麼都沒了，電視、洗衣機、櫃子家裡都是泡水壞掉的。謝謝善心團體送來這麼大的愛。

