光復商工實習工廠受災嚴重 教長結合大學、產業界助重建

教育部長鄭英耀（中）今日前往花蓮光復商工關注復原狀況，並感謝校長陳德明（左）與團隊的努力，及國教署長彭富源（右）團隊駐點協助，讓師生安心上課。（圖由教育部提供）

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，教育部長鄭英耀今（13）日再度前往關注國立光復商工和光復國中的復原情形。鄭英耀表示，光復商工汽車科實習工廠受災嚴重，教育部結合大學、技高及業界專業團隊共同協助重建，已獲各界超過200萬元的車輛與機具捐贈，協助汽車科實習工廠儘速重建，未來將配合學校重點發展方向，由光復商工團隊重新規劃，並結合產業界提供儀器設備，打造更現代化的教學環境。

鄭英耀特別感謝台師大教授鄭慶民及教授張俊興、彰師大教授廖興國及嘉義高工、花蓮高工組成的專業團隊，協助重新設計實習工廠動線與設備規劃；也感謝億道實業、銓崴、金芝、極緻電機、寶工、好利貿易、重威及銘倫等企業陸續捐贈設備，光復商工的復原，展現產官學界協力的力量，民間企業與團體的支持令人感動，光復商工校長陳德明及整個團隊，在極短時間內完成校園整備，很快速地讓學校恢復正常。

請繼續往下閱讀...

教育部在災後即與國軍、經濟部、台電及台水等單位協調合作，協助校園搶修供水與供電設施，並透過中央災害應變中心前進協調所，整合地方政府及民間力量，加速清理校園環境。鄭英耀感謝慈濟大學與東華大學，災後即時盤點校舍與場地資源，借用教學、運動場域與教室空間，協助學校順利復課，教育部國教署長彭富源更帶領團隊這段時間在花蓮駐點協助，帶來復原的力量，陪伴學校走過艱難時刻，教育部將持續以實際行動關懷師生。

鄭英耀於9月25日災後第一時間前往現場關心，立即核給縣府及光復國中、光復商工各500萬元補助，同時指示教育部各單位啟動各項支援措施。鄭英耀表示，親眼見到校園修復、馬路的白線重現，感受到師生與各界共同努力的成果，特別感謝各部會、地方政府、學校團隊及各界的持續努力，特別感謝志工的投入，讓學校的燈再次點亮。

光復商工自10月7日起採「教師在校、學生線上教學」模式，今日正式恢復實體上課，學校在各界協助下完成校舍及實習場域整備，確保教學能順利銜接。彭富源說明，為協助光復商工圖書館地下室清淤工程及部分教學設備採購，10月9日再核撥1000萬元經費，協助學校啟動工程規劃設計委託及部分教學設備採購事宜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法