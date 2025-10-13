社後支線是否納入泰板輕軌掀藍綠交鋒 侯友宜：能多做一條就多做

新北市長侯友宜表示，市府已在F19站預留岔道，作為未來延伸「社後支線」節點，若條件允許「能多做一條就多做一條」，強調會將各界意見納入評估，持續與中央溝通。（記者羅國嘉攝）

新北市泰板輕軌可行性研究明（14）日將第5度送中央審查，然而今天視察F21站現場，藍綠民代針對要不要把社後支線納入這次可行性研究討論激烈。市長侯友宜表示，市府已在F19站預留岔道，作為未來延伸「社後支線」節點，若條件允許「能多做一條就多做一條」，強調會將各界意見納入評估，持續與中央溝通。

社後地區是板橋早期發展區，主要道路中正路的路寬15至18公尺，現況車流繁忙且兩側樓房林立，在現況鋪設輕軌將對道路交通造成衝擊，須待都市更新拓寬道路後，才具備引入輕軌的條件。但為兼顧社後地區通勤需求，捷運局於泰板輕軌F19站預留支線道岔，先前也評估過包含F19延伸至板橋站、新埔站、國光公園及板橋國中、板橋國民運動中心等5種方案。

針對是否將社後支線納入這次可行性研究，朝野議員意見不一。民進黨立委張宏陸表示，交通部先前已認為社後輕軌可行，「錢也準備好了」，市府若不趁此次一併納入規劃，未來區域重劃後施工難度恐更高；國民黨立委葉元之則說，社後支線規劃方向正面，但現階段應先確保主線可行性研究順利過關，否則「主線未通，談支線為時過早」。

另外，議員戴瑋姍指出，中正路太窄無法負荷太大的交通量，但環河西路如果沿著土堤來進行捷運高架化，也是有機會的，也盼市府能夠納入考慮；議員石一佑說，江翠北側人口暴增，應趁此次規劃一併納入社後輕軌。

議員江怡臻則強調，泰板輕軌不僅有助浮洲，也對板橋社後交通有幫助，若交通部真的如同民進黨立委所稱已準備好錢，請中央儘速核定泰板輕軌可行性計畫；林國春也說，若中央認為可行，地方願意配合共同推進。

侯友宜強調，捷運建設是城市發展關鍵，市府對尚未規劃的路段均預留路廊，將把立委及議員意見納入可行性研究報告，並持續與交通部溝通，爭取中央支持。

捷運工程局長李政安指出，先前評估的5條社後支線方案，因路幅不足或運量未達門檻，目前均暫不可行，未來待主線運量成形或都市發展有新需求時，將再重新評估。對於委員與議員意見，也都會納入參考，持續與中央溝通。（14:01更新）

新北市長侯友宜與立委、議員今天到泰板輕軌預定地視察。（記者羅國嘉攝）

泰板輕軌模擬圖。（捷運工程局提供）

泰板輕軌F21站轉乘台鐵浮洲站僅30秒。（捷運工程局提供）

泰板輕軌F28站模擬圖。（捷運工程局提供）

泰板輕軌路線圖。（捷運工程局提供）

