    首頁 > 生活

    八仙山「森林豐盛季」10/18登場 連5週不重複療癒體驗揪你來

    2025/10/13 13:40 記者歐素美／台中報導
    八仙山國家森林遊樂區「森林豐盛季」，將於10月18日正式登場！（圖由林業署提供）

    八仙山國家森林遊樂區「森林豐盛季」，將於10月18日正式登場！（圖由林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署八仙山國家森林遊樂區「森林豐盛季」，將於10月18日正式登場！今年以森林療癒為核心，規劃連續5週的系列活動，包括茶道、森林療癒體驗、音樂表演與療癒市集、森林瑜伽及頌缽冥想，邀請民眾走入八仙山，在溪水潺潺與芬多精中，一掃生活中的疲累。

    10月份的活動聚焦在八仙山溪水，首週10月18、19日將八仙山溪水結合茶道，讓甘甜山泉水的清冽與茶湯的溫潤融合，體驗最八仙山式的靜心儀式。緊接著第二週10月24日及26日，則由林業保育署認證的森林療癒師帶路，專注於水相關活動的設計，引導遊客深度體驗八仙山水能量。

    11月活動將轉向動靜皆宜的心靈淨化體驗，11月1、2日為森林豐盛季主場，現場將有音樂表演、療癒市集，營造最感性的慢活時光；11月9日為「森林瑜珈」，在芬多精與負離子環繞的森林進行伸展與呼吸，透過皮拉提斯肢體伸展，達到身心靈的淨化與和諧；11月15、16日頌缽冥想，透過頌缽發出的共振頻率，引導參與者進入最深層的靜心狀態，為5週的豐盛之旅劃下完美句點。

