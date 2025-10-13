入選全球最佳20茶葉品牌 苗縣製茶師張家齊獲表揚

苗栗縣青年製茶師張家齊獲國際賽大獎，他新研發「夢幻果香–香檳茶」，更是搶手。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭份市製茶師張家齊，承襲三代的製茶底蘊，以精湛的製茶技術，讓台灣紅茶與東方美人茶展現前所未有的風味層次，屢獲國際賽大獎，更在今年被全球風味百科地圖TasteAtlas評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，為台灣唯一上榜的品牌；苗栗縣長鍾東錦今（13）日接見表揚，肯定他用創意詮釋傳統，讓台灣茶飄香國際。

40歲的張家齊來自製茶世家，從小與茶為伍，尤其偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，更驚嘆此種重發酵的茶，透過製茶師的功力，可呈現變化無窮的風味。他2013年起一頭栽入鑽研，秉持著職人、科學家的精神，加以傳承、創新。

張家齊以實驗的精神嚴謹地推敲每一道製程，詳實記錄茶葉原料以及製程中各種溫、濕度控制的烘焙曲線，試圖用不同型態呈現茶，讓台灣紅茶與東方美人茶展現前所未有的風味層次；他不僅榮獲英國Great Taste Awards三星大獎、日本世界綠茶評比會的最高金賞獎，更在今年被全球風味百科地圖TasteAtlas評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，為台灣唯一上榜的品牌。長榮航空肯定他自創的品牌FormoCha福爾摩茶），作為商務艙指定用茶。

鍾東錦今天也試飲張家齊新研發的「夢幻果香–香檳茶」，成為政商名流的最愛，讓鍾直呼「真好喝！」他並肯定張家齊多年來的努力及研發，以創意詮釋傳統，屢獲國際賽的肯定，讓世界看見台灣茶的深度與美學；並期許未來有更多青年返鄉傳承農業，更希望他們的成果也能闖出一片天。

苗栗縣青年製茶師張家齊（左3）獲國際賽大獎，縣長鍾東錦（右3）接見表揚。（記者張勳騰攝）

