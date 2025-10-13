為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔡易餘盼阿里山林鐵也有區間車 陳駿季：預計明年6月中上路

    2025/10/13 13:32 記者楊媛婷／台北報導
    阿里山林鐵明年6月中後就會有區間車設計。（資料照）

    阿里山林鐵明年6月中後就會有區間車設計。（資料照）

    7月丹娜絲風災重創台灣嘉南地區，阿里山的觀光也在災後備受衝擊，民進黨立委蔡易餘今（13日）表示，許多民眾赴阿里山旅遊都會想搭乘林鐵，但林鐵目前並無區間車，認為區間車設計應盡速上路，農業部長陳駿季回應，部分路線已在測試，預計明年6月中後就會上路。

    立院經濟委員會今邀請各部會就丹娜絲風災重建等報告，蔡易餘於質詢時關切阿里山地區觀光振興，他指出丹娜絲風災重創嘉南後，阿里山的觀光也受到影響，加上現在國人國旅旅遊都以一日遊等為主，旅遊天數減少，但阿里山觀光極具特色，又有森林鐵道，但目前的林鐵卻沒有區間車的設計，對於非自駕的遊客來說，要靠林鐵來移動各景點有一定困難。

    陳駿季回應表示，林保署已規劃奮起湖與竹崎等站的林鐵區間車，其中奮起湖站區間車部分，目前正在測試，雖森旅號上路後，就會將原本的阿里山號轉為區間車，預計明年6月中後上路。

    至於竹崎路線的區間車，陳駿季表示，該車站目前正在興建中，預計2026年落成，預計2027年上半年度該路線的區間車就會上路。

    另大阪世界博覽會中台灣館大受好評，隨大阪世博閉幕在即，蔡易餘建議，應將世博台灣館搬回台灣，和明年將在嘉義舉行的台灣燈會展出，經濟部長龔明鑫表示，政院有指示希望可讓更多國人可在國內就看到世博台灣館的展覽，已經著手研究。

    經濟委員會邀農業部長陳駿季（右）、經濟部長龔明鑫（左）就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告並備質詢。（記者田裕華攝）

    經濟委員會邀農業部長陳駿季（右）、經濟部長龔明鑫（左）就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告並備質詢。（記者田裕華攝）

    民進黨立委蔡易餘。（記者楊媛婷攝）

    民進黨立委蔡易餘。（記者楊媛婷攝）

