台南3空品區3年開罰200多萬元 再增南科、樹谷空品區

台南市3處空氣品質維護區，3年來共裁罰車輛2000多輛，罰款逾200多萬元。（南市環保局提供）

台南市近年設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，3年來共裁罰車輛2000多輛，罰款逾200多萬元。南市環保局表示，為持續提升空品，再增設南科及樹谷園區為第4處空品維護區，將於明年7月1日正式實施管制。

南市環保局表示，空品維護區優先設於車流多或敏感族群聚集地，有效限制高污染車輛並促進汰舊換新，並成功提升柴油車標章取得率及機車定檢率，PM2.5年平均濃度更改善11%。未來將擴大至學校、轉運站等區域，持續提升台南空氣品質。

請繼續往下閱讀...

環保局長許仁澤指出，自3處空品維護區啟動以來，機車定檢率增加0.6％~2.1％、柴油車標章取得率增加12.9％~35.6％。自2022年7月至2025年8月，共裁罰車輛2175輛，罰款逾206萬。呼籲出廠滿3年以上柴油大貨（客） 車或出廠滿5年以上燃油機車進出空氣品質維護區，如違規者，一律告發。

環保局說明，為配合今年新劃設的「南科園區」及「樹谷園區」空氣品質維護區政策，管制範圍將涵蓋周邊道路，並已啟動緩衝期宣導，提醒車主儘早完成相關檢驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法