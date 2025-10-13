為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南3空品區3年開罰200多萬元 再增南科、樹谷空品區

    2025/10/13 13:09 記者蔡文居／台南報導
    台南市3處空氣品質維護區，3年來共裁罰車輛2000多輛，罰款逾200多萬元。（南市環保局提供）

    台南市3處空氣品質維護區，3年來共裁罰車輛2000多輛，罰款逾200多萬元。（南市環保局提供）

    台南市近年設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，3年來共裁罰車輛2000多輛，罰款逾200多萬元。南市環保局表示，為持續提升空品，再增設南科及樹谷園區為第4處空品維護區，將於明年7月1日正式實施管制。

    南市環保局表示，空品維護區優先設於車流多或敏感族群聚集地，有效限制高污染車輛並促進汰舊換新，並成功提升柴油車標章取得率及機車定檢率，PM2.5年平均濃度更改善11%。未來將擴大至學校、轉運站等區域，持續提升台南空氣品質。

    環保局長許仁澤指出，自3處空品維護區啟動以來，機車定檢率增加0.6％~2.1％、柴油車標章取得率增加12.9％~35.6％。自2022年7月至2025年8月，共裁罰車輛2175輛，罰款逾206萬。呼籲出廠滿3年以上柴油大貨（客） 車或出廠滿5年以上燃油機車進出空氣品質維護區，如違規者，一律告發。

    環保局說明，為配合今年新劃設的「南科園區」及「樹谷園區」空氣品質維護區政策，管制範圍將涵蓋周邊道路，並已啟動緩衝期宣導，提醒車主儘早完成相關檢驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播