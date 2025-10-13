新北泰板輕軌延長高架段7.3公里增至9站 可行性研究明第5次提報

新北市長侯友宜表示，市府將原高架車站從2處增加為9處，可提高行駛速率、全程縮短11分鐘行車時間，相信此次核定機會非常高，期望中央與新北攜手合作。（記者羅國嘉攝）

新北市泰板輕軌在可行性研究階段已被交通部4次要求修正，明（14日）市府將第5度送審。市長侯友宜今（13日）前往泰板輕軌F21站周遭視察並表示，市府將原高架車站從2處增加為9處，可提高行駛速率、全程縮短11分鐘行車時間，相信此次核定機會非常高，期望中央與新北攜手合作。

泰板輕軌路線全長10.3公里，規劃14座車站、1座機廠，行經泰山、新莊、板橋、土城及中和，可轉承捷運新莊線、台鐵浮洲站、板南線及萬大中和線，預留銜接機場線。然而，可行性研究報告於2023年5月第1次提報遭駁回，2024年10月市府在第4次提報交通部審查，交通部於2025年4月函復審查意見指部分土地開發效益納入營運期本業收入附屬事業收入以提高經營比，未符合計畫審議一致性，土地開發所生收益應屬土地開發效益自償性經費部分、積極研議提升運量相關措施，提高營運機構本業收入。

捷運工程局長李政安表示，配合中央意見，並參考已通車捷運路線的經驗，決定將既有的2處高架段延長，增加7個高架車站，調整後高架段總長7.3公里、共有9座高架車站，分別為F15至F18站（新莊塭仔圳段）及F24至F28站（板橋中和土城農業區段），調整後列車同步能提高行駛速率，經估算全程行車時間可縮短11分鐘。

侯友宜表示，財劃法修正後，中央對捷運經費補助愈趨嚴格，新北近期在預算調整上，中央就減少約90億元補助，縮減幅度達72％。泰板輕軌可行性研究從2023年5月首度提送迄今，即將第5度送審，完工通車後可紓解地區交通瓶頸，所以希望中央在與地方合作時，能針對財務試算給予更多支持，加速核定流程，讓工程能及早動工，不僅可節省經費，也能加速帶動新北整體發展。

議員江怡臻表示，泰板輕軌是土城第5條捷運可讓區域運輸更完整、更方便，泰板輕軌多次、長達2年被中央退件，明天再次送件，期盼中央能盡速核定，不要再讓卡輕軌成為新北發展的絆腳石。

議員黃淑君則說，泰板輕軌可行性評估會送這麼多次，最主要是設站地點不夠符合民眾需求，包括浮洲設站位置在台鐵附近，或接板南線部分離主站體還有一段距離，才會導致運量不高情況，希望市府能夠再審慎評估。

