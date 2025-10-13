立法院交通委員會南下考察 盼加速改善台中高鐵站塞車問題

交通部長陳世凱認為只將車流引到已塞車的台74線或高速公路，無法紓解台中高鐵周邊塞車問題。（記者歐素美攝）

立法院交通委員會今天到台中高鐵站考察，台中市政府為改台中高鐵站周邊交通壅塞問題，規劃國一新增匝道連結高鐵特區，盼交通部補助650萬元可行性評估費用，另台74線道路匝道銜接高鐵站2樓，因中央當初興建時即預銜接口，盼不用再進行可行性評估，以加速興建速度；交通部長陳世凱表示，高速公路交流道可行性研究都是地方政府出錢，中央從未補助地方政府，另高鐵及下方道路目前都在使用，現況與當初不同，還是要進行可行性評估。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中高鐵購物商城及周邊許多建案都即將完工，大家都很擔心周邊交通問題，市府進行整體交通規劃，包括新增匝道、台74線立體銜接到高鐵站區，以及74線下匝道到高鐵東路是否拓寬，因涉及中央對整個區塊的工項，平面道路的銜接拓寬，都發局已進行相關都市計劃檢討中，如跨筏子溪銜接南屯60米大道及配合新增匝道，平面路道要銜接到學田路等問題。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫表示，國一新增匝道連結高鐵特區要啟動可行性研究，初步規劃約650萬元，盼中央補助；另台74線道路匝道直接銜接高鐵站2樓站區，進行分流，未來回家的人不用全部匯流至高鐵東路，可疏解高鐵周邊交通。

交通部長陳世凱表示，之前鐵道局請廠商提供700多萬委託台中市政府進行台中高鐵站周邊整體交通規劃，因目前台74線及高速高路都塞車，將車流引到「大動脈」高速公路或台74線，不是整體可解決的方案，未來如何連結到其他市區的道路，非常重要；立委羅廷瑋則趁機請中央加速台鐵大慶到烏日站的鐵路高架化。

陳世凱表示，台74線道路匝道銜接高鐵站2樓，因目前下方道路已在使用，銜接二樓要落墩及佔用現有道路，跟過去條件已經不同，可行性研究還是得做。

另國一新增匝道連結高鐵特區，陳世凱指出，目前高鐵站已無腹地，需由西邊往南或往北延伸到王田交流道或南屯交流道，那還需要一個交流道嗎？需要整體思考，強調過去高速公路交流道可行性研究都是地方政府出錢，中央從未補助地方政府。

立法院副院長江啟臣表示，台中高鐵站去年高達2650萬人次進出，明年購物中心開幕後，平均每天要增加6~8萬人次，一天約有15萬人次，恐超越台北站，交通問題迫在眉睫，高鐵特定區由鐵道局委外經營，但交通問題不可能全部都丟給地方，希望中央在經費上或技術上協助地方。今天的考察，立委何欣純、黃健豪、廖偉翔等也都到場。

立法院交通委員會到台中高鐵站考察。（記者歐素美攝）

台中高鐵站周邊的購物中心明年即將開幕，將增加高鐵週邊車流量。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法