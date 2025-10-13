為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    奇幻冒險遇見萌鬼 台南觀光工廠嘉年華10/18登場

    2025/10/13 12:58 記者王涵平／台南報導
    打造城市萬聖節氛圍，南市觀光工廠嘉年華10月18、19日在新光三越台南西門店登場，以奇幻冒險結合萬聖萌鬼為主題。（記者王涵平攝）

    打造城市萬聖節氛圍，南市觀光工廠嘉年華10月18、19日在新光三越台南西門店登場，以奇幻冒險結合萬聖萌鬼為主題，邀請大小朋友一起進入觀光工廠，展開兼具知識性、趣味性與互動性的探索之旅。

    嘉年華活動規劃「集章活動」，邀請大、小朋友化身小小冒險家，完成任務、收集印章，兌換精美好禮。現場同步推出6場觀光工廠手作DIY課程，包括彩繪筆袋、精油護手霜、芳香公仔、地瓜葉拓印、艾草泡澡包等多樣體驗，透過親手創作，體驗產業文化的魅力與創意轉化。

    南市經發局指出，觀光工廠是台南特色產業的重要亮點，不僅展現產業技術與文化底蘊，也提供親子寓教於樂的體驗場域，現場邀請大、小朋友最喜愛的YOYO家族香蕉哥哥和百香果姐姐與大家一起唱跳互動。

    南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，觀光工廠每年規劃多場富有特色的主題活動，11月22日由紅崴觀光工廠接力登場，舉辦「第三屆紅崴足部觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」，結合運動與觀光體驗，展現產業多元發展的創新活力。未來將持續整合在地觀光資源，攜手觀光工廠推出更豐富多彩的主題活動。

    打造城市萬聖節氛圍，南市觀光工廠嘉年華10月18、19日登場。（南市經發局提供）

