縱谷台9線替代道路 台東197縣道最後瓶頸「萬安橋」開工改建

台東197縣道萬安橋改建今辦動工典禮。（記者黃明堂攝）

為改善縱谷地區交通環境並促進觀光，台東縣政府推動197縣道交通改善計畫，今天舉行萬安橋改建工程開工典禮，象徵縱谷地區最後一處交通瓶頸邁入改善階段。縣長饒慶鈴表示，萬安橋完工後橋面將拓寬至9公尺，提供雙向通行空間，預計於明年底完工，屆時將有效解決會車不便問題，成為連結池上與關山的重要交通樞紐。

197縣道全長約60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會，全線串聯縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，吸引遊客及自行車愛好者絡繹於途，但過去197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能受限。

縣府近年來投入超過6億元升級197縣道，包括危險路段改善及拓寬、邊坡整治及排水設施建置，並陸續完工，僅剩嘉武橋及萬安橋兩處瓶頸橋梁。其中池上、關山交界的嘉武橋改建已進入收尾階段，預計11月即可完工，萬安橋也順利開工，代表197縣道全面改善進入最後關鍵。

建設處指出，197縣道作為台9線的替代道路，近年已完成多項截彎取直與拓寬工程，提升了整體行車品質與安全。興建於民國68年的萬安橋原橋面僅5.5公尺，車輛會車常因空間不足而受阻，造成對向汽車會車需減速形成交通瓶頸。縣府經過一年多積極爭取，獲中央核定9900萬元經費，拆除重建後橋面將達9公尺，安全性與通行效率大幅提升。

台東197縣道萬安橋現有橋面過窄，今動工將拆除改建。（記者黃明堂攝）

