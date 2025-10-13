澎湖縣政府包機台北航線1班 疏運國慶連假滯留澎湖旅客

澎湖機場一早就出現排隊人龍，澎湖縣政府出手包機。（民眾提供）

國慶連假過後，澎湖機場再現排隊人潮！澎湖縣政府因應旅客機位需求，協調航空公司加開今（13日）台北航線1航班，疏運滯留澎湖旅客，請有需要的民眾盡速訂位，並準時搭乘，避免影響其餘候補乘客資訊，另外今日澎湖輪也有開航，往南部候補旅客可列入考慮。

澎湖機場經過中秋、國慶接連假期，昨日連假最後收假日，澎湖機場突現大批候補遊客，根據了解最大團體是來澎湖參加宗教活動民眾，但因未事先訂位，加上因連續假期機票管制 限制當日當班次使用，因此報到率奇高，導致候補機位嚴重不足，約50餘人滯留澎湖，被迫今日一早就前往澎湖機場排隊補位。

由於澎湖機場一早出現大排長龍隊伍，再度引發澎湖民眾對交通運能不足不滿怒火，因此澎湖縣政府出手加班機包機，今日台北-澎湖晚間8時15分起飛、澎湖-台北晚間9時50分起飛，請有需求民眾逕向立榮航空公司全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票！

立榮航空網址http://www.uniair.com.tw 、（02）2508-6999。澎湖縣政府提醒民眾提早訂位、注意開票期限及機票使用限制。外出旅遊或返鄉應事先完成訂位，以利搭機順暢。

澎湖機場候補櫃檯，一早湧入多名旅客。（民眾提供）

