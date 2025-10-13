企業捐贈650萬元打造AI圖書館 新北江翠國小智慧閱讀系統啟用

新北市板橋區江翠國小是AI智慧閱讀示範學校，藉由公私協力，升級系統設備及行動APP。（記者賴筱桐攝）

新北市教育局今（13）日舉辦「新北市智慧閱讀推廣金捐贈暨江翠國小圖書館啟用典禮」，由八方雲集國際股份有限公司、富御投資股份有限公司與汪泰平先生共同捐贈江翠國小及新北市15所高中、國中、小學閱讀推廣金650萬元，公私協力打造結合AI與數位科技的智慧圖書館。

市府秘書長邱敬斌表示，新北市長期推動閱讀教育與智慧化校園，透過企業與社會力量共榮合作，讓每位孩子都能享有科技輔助的多元閱讀資源。以江翠國小為AI智慧閱讀示範學校起點，升級系統設備及行動APP，可依學生能力推薦書籍、提醒閱讀進度及記錄學習軌跡，讓孩子培養自主學習與跨域思考能力，啟發想像與探索能力。

八方雲集社會福利慈善基金會董事長蘇淑幸指出，此次捐贈120萬元，協助江翠國小建置AI智慧閱讀系統，並與教育局合作推動「書香點亮八方，雲集閱讀星航」計畫，將智慧閱讀資源擴散至15所偏鄉與非山非市地區學校，建立跨校共享的閱讀支持網絡，落實教育平權。

汪泰平先生代表家族捐贈530萬元，協助改善江翠國小圖書館空間與AI系統建置。汪泰平說，科技讓閱讀更有生命力，也讓孩子更有想像力，期盼拋磚引玉，吸引更多企業與地方力量投入公益活動。

江翠國小校長柯志賢表示，感謝企業與教育局的支持，讓學校成為AI智慧閱讀示範基地，將協助周邊學校共享閱讀資源，從「一校示範」擴展為「群校共讀」。學生陳言睿說，新的圖書館明亮又有科技感，AI自助借書系統能推薦書籍並規劃閱讀進度，閱讀像闖關遊戲一樣有趣。

