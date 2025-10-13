立委批食藥署接獲黑心豬腸檢舉沒動作 石崇良：已要求檢討

社福及衛環委員會邀衛福部長及行政院食安辦就「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」進行專題報告並備質詢，圖為衛福部長石崇良。（記者陳逸寬攝）

近期屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且相關產品流入市面，多位立委質詢時質疑，食藥署6月就接獲檢舉，卻遲遲沒展開行政調查，在司法調查的空窗期間，讓更多黑心商品被民眾吃下肚。衛福部長石崇良表示，已要求食藥署就此進行檢討，並調整相關標準程序。

民進黨立委林淑芬詢問，針對這次事件，開罰金額為何？石崇良回應，目前已開罰5400萬，是歷年最重；林淑芬追問，相關案件有民眾早在今年6月檢附多項證據向食藥署檢舉，卻直到10月媒體露出才爆發，檢警調10月1日才前往涉案工廠搜索，數個月的空窗期又有更多黑心食品被民眾吃下肚。

請繼續往下閱讀...

食藥署長姜至剛解釋，食藥署在6月23日接獲相關內容，研判為明知故犯，且健康風險存在，因此移轉保七、共同偵查，並通知衛生局與農業部，保七總隊6月底認為事證不足，食藥署原預計7月14日前往行政稽查，但7月初地檢署確認成案，因此在成案情況下由司法調查，食藥署也持續追蹤案情發展。

「（食藥署）有鬼都懶得抓！」林淑芬痛批，食藥署遲遲沒有行政調查動作，有吃案之虞，行政單位若都等司法單位進行調查，「食安法」第41條相關規定也將形同虛設，如今才在事後以「重大」、「故意」等為由重罰，試圖平息民怨。

石崇良則回應，這次事件處理過程中，內部已先要求提交檢討報告，其中包括接受檢舉後的所有標準程序檢討、內部通報流程等；林淑芬則再度強調，行政機關不能只單純依賴檢調，要拿出行政權，強化即時性的反應。

國民黨立委王育敏也認為，食藥署沒在接獲檢舉後第一時間採取下架、封存措施，前後浪費了4個月的時間，「食安法」最重要的精神是發現有問題產品後，可以第一時間採取預防性下架措施，讓民眾不會繼續吃下有問題的產品，當時安與檢調偵辦兩者必須有取捨時，應以食安為第一優先。

石崇良表示，已經要求食藥署針對這次案件進行檢討，重新調整標準程序，避免因為移送檢調，導致行政作為也被延緩，國人健康是首要任務，即使因為食藥署介入，檢調無法搜集足夠證據，無法將業者繩之以法，但至少保障了國人的安全。

