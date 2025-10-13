「新店社福參與式預算」18案今起投票 可抽最大獎iPhone17 Pro

新店社福參與式預算18案投票，今天起開放投票至11月30日。（記者黃政嘉攝）

新北市社會局自2016年推動新北市社會福利參與式預算，今年由新店區公所承辦，經在地社區團體提案、輔導，選出18項提案，涵蓋兒童、婦女、銀髮族、原住民等多元族群，今起開始投票至11月30日止，經費300萬元，依得票高低決定獲補助提案，投票者有機會抽中最大獎iPhone17 Pro。

社會局長李美珍今在記者會說明，新店社福參與式預算投票，凡年滿15歲，設籍、居住、就業、就學於新北市者，皆可透過「新北VOTE」投票系統線上投票，每人須投8票，其中設籍新店區者投票可加權2倍。

李美珍說，參與式預算的精神是由下而上，聽取民眾意見，在地人盤點資源，經由討論後提案，許多皆跟超高齡社會有關，透過各團體、協會的專長、宗旨，與社會連結，共同合作，投完票後來開箱，歡迎市民踴躍投票，讓民眾有需求的社福方案能在新店落實。

新店區長黃秀川表示，AI雖然厲害，但也不是交給AI就一定能找到最好方案，這次發現許多創新方案，如隔代攜手認識螢火蟲、建構新店區居民「心理韌性」等，顯現新店在地特色，推動過程中，區公所透過各階段培力及住民社福大會，鼓勵在地住民參與，投票更是公民參與的具體實踐。

新北市議員陳儀君表示，她在2015年聆聽地方民眾需求後，以自己的議員建議款，開始在新店區達觀里推動示範，鄰里居民討論決定周遭公園、人行步道、兒童遊憩等設施，「我很感動。」這10年下來，不只議員有建議權，公民的權利也可在社會福利、文化等方面表達，她此次也協助新北市新女性協進會打造女力成果展；幫助新店區老人會引介台大安康農場，鼓勵長輩結合綠色生活多外出活動，包括雙北、桃園市都在推動，呼籲大家來投票，了解新店居民推動各種有意義的事。

新北市社會局長李美珍與提案團體、民代合影。（記者黃政嘉攝）

新北市社會局長李美珍說明新店社福參與式預算投票活動。（記者黃政嘉攝）

新北市議員陳儀君與提案團體新店區老人會合影。（記者黃政嘉攝）

