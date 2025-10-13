為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    光復2校泡水重建估逾億 教育部允經費會快速到位

    2025/10/13 12:32 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮923洪災重創光復市區，身為重災戶的光復商工，經國軍、志工投入大量人力清淤，校園初步恢復原形，但重建經費初估至少1至2億。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災重創光復市區，身為重災戶的光復國中及光復商工，經國軍、志工投入大量人力清淤，校園雖已陸續恢復原形，但重建經費初估至少1至2億。教育部長鄭英耀今天二度到災區視察校園復課情形，強調教育部會從速從簡讓經費快速到位，協助學校用最快時間幫助重建。

    教育部長鄭英耀今天一早二度到災區視察學校復原情況，看到原本滿目瘡痍校園已初步恢復，一度哽咽直呼「相當感動」說，上月25日校園內淤土至少高達1米5，當時還跟校長說光是1000車次大車清運也清不完，沒想到今天卻能在中央跟地方攜手合作下大致完成，讓學校快速恢復運作，讓學生早日重返校園接受正常的學習。

    鄭英耀說，學校因為洪災損失慘重，光復國中也初步提出近1億的整建經費，教育部15日會舉辦審查會議，從速從簡讓經費快速到位，跟地方合作協助快速幫助學校重建。感謝縣教育處長翁書敏、校長黃建榮、教師、家長與各地志工的投入，使學生能如期重返校園、學習不中斷。

    光復國中校長黃建榮說，學校經各界志工與國軍投入搶災工作，校園清淤進度已達9成，7日已恢復實體授課，整體上課情況良好，目前剩下作為防空避難的地下室淤泥待處理。學校1樓以下設施全都被洪水沖毀，所有運動場、館都損毀，災損初估至少1億，且復建時間大約1年，但重建或是重新規畫校地等事，一切都要從零開始，各場館工程也都要分開發包展開工程，「全部都很棘手」。

    光復商工校區滿是汙泥損壞嚴重，基礎設施如變電站、消防設施、排水及汙水系統等，全部都泡湯毀損，管線必須全部重拉，學校初步評估給教育部的災損為2億，不過今天已從線上教學恢復實體上課了。

    花蓮923洪災重創光復市區，身為重災戶的光復商工，經國軍、志工投入大量人力清淤，校園初步恢復原形，但重建經費初估至少1至2億。（記者王錦義攝）

    教育部長鄭英耀（右一）今天二度到光復災區視察校園復課情形，強調教育部會從速從簡讓經費快速到位，協助學校用最快時間幫助重建。（記者王錦義攝）

