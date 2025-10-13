為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中戶政規費多元支付上路10年，民眾使用率僅3成

    2025/10/13 12:22 記者蘇孟娟／台中報導
    楊典忠質疑台中戶政規費多元支付上路10年，民眾使用率僅3成。（記者蘇孟娟攝）

    行政院訂下2025年行動支付普及率達90%的目標，台中市議員楊典忠指出，台中市推動戶政規費多元支付繳納10多年，每年多元支付相關設備但民眾實際採多元支付繳納戶政規費比例僅約3成多，遠低於中央目標，楊典忠說，全市戶政事務所已設置多元支付設備，光租金一年就花費超過57萬元，但使用率只有3成左右，要求民政局應自訂目標，明年戶政規費多元支付比例目標至少要及格60%。

    民政局長吳世瑋指出，多元支付是整個社會民眾的使用習慣，超市店家使用多元支付的比例也沒那麼多，會再加強宣導。

    楊典忠指出，台中市政府各戶政事務所因應多元支付租了3項設備，分別是120台悠遊卡機，一年租金2880元，租35台中華電信多元支付機，一年租金6588元，30台信用卡機，3項設備每年租金總共57萬6180元。

    他指出，但民政局資料指出，近3年民眾以多元支付繳納戶政規費的案件數，2022年66萬8772件，年96萬7157件，2024年110萬228件，今年1到4月則有41萬2178件，以台中市每年戶政規費案件總數300萬件計算，台中市各戶政事務所推動多元支付至今，平均比例只有3成左右，僅去年達到33.3%，今年1至4月達35.3%，雖然每年多元支付案件都有在增加，但是增加幅度太慢，去年到今年只增加2%，距離中央訂的今年9成的目標遙遠。

    楊典忠指出，台中成立數位發展局，打造智慧城市，AI時代已經來臨，要求市府明年戶政規費多元支付比例目標至少要及格60%。

    台中市副市長賴淑惠表示，行動多元支付是必然趨勢，現在連傳統市場、商圈小吃攤舖位都用多元支付，市府不只戶政規費，各機關規費也都可以多元支付，數位局的台中通APP也可以繳交停車費與市府規費的功能，會加強宣導。

