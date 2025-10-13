為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    化為植物友善教材 龍岡國小師生清除入侵校園小花蔓澤蘭

    2025/10/13 12:29 記者李容萍／桃園報導
    小花蔓澤蘭是危害台灣森林的生態殺手，又被稱作「綠癌」，如同癌細胞漫無邊際的擴散，侵蝕著林木的健康。桃園市中壢區龍岡國小校園有一塊約8坪大的客家菜園，開學不久，老師在巡視客家菜園時發現，本來預備搭給絲瓜攀爬的棚架，竟被一種陌生植物全面覆蓋。經查詢才得知，它正是「小花蔓澤蘭」，一種對台灣原生植物威脅極大的外來種。

    配合每年10月辦理動物友善活動，今年將「友善」的視角延伸到植物，老師們第一時間原本想直接清除，但轉念一想，這正是最真實的教材。於是便蒐集資料，設計「外來種植物認識」看板與課程，讓孩子親手參與，學習在實作中體會生態保護的重要，在校長彭康助與家長會長陳俊吉帶領下，動保社師生走進客家菜園，一同動手清除小花蔓澤蘭。

    每年10月開始，小花蔓澤蘭就會進入開花結果期，如果等到這個時候才清除，反而會助長它的生長與擴散。校方提前從9月起展開校園植物友善系列行動，展現學校落實生態教育的具體行動力。

    彭康助提到，龍岡國小過去曾經將廢棄的雞舍改造成「動物友善生命教育園區」，讓校園動物成為生命教育的教材；這一次則是將客家菜園變身為「植物友善教室」，讓學生在拔除小花蔓澤蘭的過程中，理解外來種與生態平衡的關係。龍岡國小不僅將關懷的角度拓展到「動物友善」，更進一步尊重自然環境的平衡，實踐「植物友善」的理念，讓孩子在日常中學會多一份責任與溫柔。

    參與活動的張姓學生表示，一開始覺得藤蔓好難拔，滿手都是泥土又汗流浹背，但看到棚架慢慢恢復原貌，真的很有成就感！以後再看到小花蔓澤蘭，一定能馬上認出來，也會記得要保護周邊的植物朋友。

    龍岡國小設計「外來種植物認識」看板與課程，讓孩子親手參與，學習在實作中體會生態保護的重要。（龍岡國小提供）

