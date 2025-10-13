花蓮縣府新版撤離計畫難產 季連成：以全縣能量盤點而非鄉鎮層級思考

花蓮縣政府行研處指出新版撤離計畫仍在仔細研擬中，行政院政務委員、總協調官季連成（左）主動給予建議。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災造成光復鄉19名罹難者、5人失聯，上百人受傷，目前光復鄉仍維持紅色警戒，而對於解除紅色警戒最關鍵的新版撤離計畫至今難產，花蓮縣政府今在中央協調所例行記者會中強調，3個鄉鎮撤離人數多達8000多人，不是鄉鎮公所可負擔，希望中央依據災防法35條之二主動協助，在一旁聽到縣府說詞的行政院政務委員、總協調官季連成提建議說，要縣府以「全縣的能量、資源來盤點」，不是只用鄉鎮層級思考。

縣府行研處長陳建村受訪說，這次經過923洪災後，過去災防法等法令規範的災難類型已經難以應付堰塞湖潰流的災害，因此縣府目前是料敵從嚴，用比這次洪災更嚴重的情況去設想撤離計畫，因此就是以撤離3鄉鎮8千多人的目標去研擬計畫，過去水災指引的垂直避難，目前持保守態度不考慮進來，初步盤點光復鄉內安全處所約10處，約可收容1334人，鄉內無論是撤離的能量、人力都嚴重不足。

陳建村強調，依據災害防救法第35條第二項，縣政府無法因應災害處理時，該災害的中央災害防救業務主管機關，應主動派員協助，或依縣政府請求，指派協調人員提供支援協助。在一旁的總協調官季連成聽到後，馬上主動跳出來建議說，縣府只用鄉的層級思考當然不足，縣府要盤點全縣的資源，縣內的遊覽車、人力，3個鄉鎮要撤離，縣內還有其他10個鄉鎮可以幫忙。

季連成說，整個花蓮縣的資源是很豐富，一個縣的量能會不夠嗎？資源的盤點縣府一定是要非常的徹底，要用廣面的去看資源，而不是看光復鄉的資源，全縣盤點後對於不足的部份，中央就可以協助找其他縣市幫忙，甚至每1個縣市政府都有國軍駐守，部隊也可以做協助、支援，由縣市政府自己來把資源盤點一下，自己手上有多少籌碼跟資源要全部投入在這個在區里面，千萬不能保留，保留就會不夠。

縣府指出，有關疏散對象、範圍及方法，保全聚落包括光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮12村里（光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里），警戒區共1837門牌數，總人數8524人；其中優先撤離區共86個門牌數，共147人，包含長者、幼童、身障者、長照對象及老人之家住民。

中央災害應變中心前進協調所今召開工作會報後記者會，由總協調官行政院季連成政務委員說明災後復原最新進度。（記者王錦義攝）

