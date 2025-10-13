提升交通安全 南投4所國中小學區道路將設智慧路標

南投縣政府於南投市平和國小設置動態式學區速度管理智慧路標，提升學區交通丹全。（圖由南投縣政府提供）

南投縣政府近年來積極在易發生車禍的道路或路口設置「智慧告警標示」，今年將在南崗國中、漳和國小、竹山國小及僑光國小，陸續完成設置動態式學區速度管理智慧路標，應用動態式LED警示效果，強化車輛駕駛人注意前方學童穿越路口情形。

南投縣環境多山，山區道路視線不佳且髮夾彎、盲彎不少，容易造成車禍事故，縣政府為減少事故，去年起在南投市八卦路（臨八卦路870巷旁）、竹山鎮前山路、水里鄉131縣道26.4公里旁及魚池鄉131縣道10.1公里旁等4處彎道路段，設置對向來車偵測預先告警系統智慧路標，以LED告示牌提醒用路人減速，防止車禍發生。

請繼續往下閱讀...

此外，為加強學區交通安全，也於南投市平和國小、草屯鎮草屯國中、草屯國小、埔里鎮宏仁國中等4所學校學區道路，設置5處動態式學區速度管理智慧路標，透過LED警示效果，提醒車輛駕駛人注意前方有學區，應減速行駛。由於學校及地方反映效果不錯，今年度將陸續在南投市南崗國中、漳和國小、竹山鎮竹山國小及草屯鎮僑光國小設置。

縣議員林儒暘表示，在山區彎道及學區道路設「智慧告警標示」，對駕駛人增加一項警示提醒作用，縣府應多加宣導，讓駕駛人知道有這樣的科技設施，發揮更大效果。

南投縣政府在山道盲彎設置智慧標示預警系統，透過偵測來車，提醒車輛減速。（資料照）

南投市公園南路與三和二路口，導入「智慧告警標示」。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法