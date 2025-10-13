台中綠美圖耗資32億元 開放2晚讓家人「住帳篷聽故事」

台中綠美圖耗資32億元，將開放2晚讓家人「住帳篷聽故事」。（記者黃旭磊攝）

台中綠美圖（台中市立美術館暨圖書館），總興建經費32億元、將於12月13日正式開幕啟用，市長盧秀燕上午陪滿天星幼兒園幼童在帳篷內說故事，宣布綠美圖開館前，於10月31日及11月2日，舉辦兩梯次「夜宿綠美圖」活動，明天（14日）上午9時開放報名，每組家庭共有4人可共同參加。

台中市立圖書館總館於試營運期間（10月31日至11月2日），舉辦兩梯次「夜宿綠美圖：魔法書頁大冒險」活動，邀請國小學童帶著家人，親子家庭體驗世界級文化地標「過夜」，於書香、藝術與星光交織下，夜宿帳篷展開奇幻旅程。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕上午陪滿天星幼兒園幼童，在帳篷內讀「不放棄的小刺蝟」故事，邱姓女童（5歲）說「如果腳受傷了，就用手爬，不要放棄」，童言童語逗得盧秀燕哈哈大笑回稱「對，要學習不放棄精神」。

台中市文化局長陳佳君表示，「夜宿綠美圖」活動包括沉浸式劇場、闖關遊戲及圖書館導覽，孩子們將化身「小小館長」，親身體驗借還書與書籍上架任務，以國小學童為主要對象，每組可登記2位大人與2位兒童（或1位大人與2位兒童），報名自10月14日上午9時起開放，10月20日於官網公布抽籤結果。（報名網址：https://gov.tw/tiW）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法