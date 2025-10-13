未來科技獎500件競逐桂冠 台科大5團隊勇奪殊榮

今年未來科技獎有500件競逐桂冠，台科大5組團隊勇奪殊榮。（圖由台科大提供）

國立台灣科技大學今（13日）表示，5組團隊涵蓋人工智慧、淨零科技與人文科技3大領域，拿下由國科會、中研院、教育部及衛福部共同舉辦的「2025未來科技獎」，今年共吸引超過500件技術報名，最終有83項關鍵技術脫穎而出，相關技術將於10月16日在台北世貿一館展示，讓民眾了解獲獎技術的價值與應用前景。

在人工智慧領域，電子系教授李佩君團隊開發「高面積使用效率之可操作於低電壓的稀疏神經網路加速器」，李佩君說明，該晶片以低電壓運作，能源效率較現有架構提升43.2%，可延長運行時間約10%，在電力資源有限的太空環境中具有高度應用價值，未來更可封裝為AI模組，加速導入無人機與衛星產業，不只是一顆晶片，而是一個完整的邊緣智慧運算平台，將改變人類利用太空科技的方式。

此外，在全球淨零碳排目標推動下，材料系教授王丞浩團隊針對現行甲烷分離產氫與高溫電解技術需高能耗且碳排問題嚴重的瓶頸，研發出可在常壓、低能耗下運作的電化學甲烷分離技術，為淨零科技領域帶來新的突破，王丞浩指出，技術也可搭配燃料電池，應用於都市住宅或商業建築的儲能與電力系統，由於操作溫度低、系統簡易且安全性高，適合推廣至分散式能源與氫能微電網等場景。

應用科技研究所榮譽講座教授鍾台生團隊則開發出「Pebax/m-PDMS/PES三層結構複合中空纖維膜」，在室溫與2 bar（壓力單位）下達到二氧化碳滲透率1253 GPU，突破現有Pebax中空纖維膜的性能限制，將效能提升100至200%，為台灣碳捕捉技術發展與產業永續轉型提供強力支持。

在人文科技領域，機械系特聘教授陳品銓團隊突破傳統感測裝置限制，運用全3D列印製程研發出「多尺度3D列印可撓式觸覺感測器」，可應用於運動訓練、健康監控與復健輔助等領域，未來還可擴展至軟體機器人與智慧義肢感測回饋等多元情境。

數位學習與教育研究所講座教授陳素芬、助理教授曾厚強及資工系副教授陳冠宇合作研發「智慧型口語表達輔助系統」，整合多種人工智慧模型，偵測學生在口語報告中的內容難度、缺漏、語速與情緒表現等，進行綜合評估，學生也能在課餘時間自主訓練，提升口語表達能力。

台科大應用科技研究所榮譽講座鍾台生團隊開發出 Pebax/m-PDMS/PES三層結構複合中空纖維膜，展現優異的二氧化碳捕捉效能。

