47種藥品退出市場藥界盼推差額負擔 石崇良：有待審慎討論

今年有47種藥品陸續退出台灣市場，其中以降血壓、降血脂用藥為大宗，引起藥界擔憂，並希望衛福部考慮推動「差額負擔」作法。對此衛福部長石崇良表示，47種藥品都已過專利期，也都有可以替代的學名藥，差額負擔作法還有待審慎討論，強化「藥性不等通報」機制，確保三同學名藥藥效一致才是正途。

食藥署統計，今年有47項藥物陸續退出台灣市場，引起藥界擔憂，衛福部擬修正「藥事法」，要求所有藥品只要打算停產或退出台灣，都要提前半年通報，另也將授權食藥署在藥品供應不穩或即將停止供應時，採取統一控貨作法，避免囤貨、搶貨造成藥品取得失衡。

然而，醫師姜冠宇認為，衛福部目前的作法偏向「懲罰思維」，生意人在市場環境變動下，會另尋出路，但太多原廠退出，將減少很多產業交流機會，政府應思考怎麼鼓勵國內廠商提升品質，並考量提升健保費，或是讓民眾可以自費買藥。

藥界普遍認為，應推行差額負擔，讓民眾想選擇高價藥時，自行負擔價差，在「安全等價」前提下，自主選擇是否為品牌差異支付額外費用，也增加藥品在市場上留下來的機會，同時增加藥品供應韌性，並鼓勵使用台廠藥物，減少對國外進口的依賴，增加國際談判籌碼。

對此石崇良表示，部分國家保險單位會針對三同（同成分、同劑型、同劑量）藥品提供相同價格，再針對特定品牌另行定價，由民眾自行選擇是否支付差額，而台灣是否要採取這樣的差額負擔作法，還需要更仔細的討論，並考量學名藥、本土藥廠態度，以及藥品韌性、民眾觀感等。

石崇良解釋，目前政府推動的學名藥政策希望鼓勵本土製造，原廠在藥品專利期間，享有寡占市場的紅利，等專利期結束、進入學名藥時代，若仍允許差額付費，要審慎考量是否會打壓本土藥廠，另民眾在使用健保的情況下，對於差額負擔是否會產生不好的觀感也要考慮。

另石崇良提到，未來應優先確保藥物相等性，讓三同學名藥的藥效一致，並強化現行的「藥性不等通報」機制，醫師在治療過程中若遇更換藥品為學名藥，民眾使用後卻沒有效果時，應予以通報，並由食藥署進行藥效相等性檢驗，這才是正途，差額付費還要再評估。

